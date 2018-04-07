ضبط مرتكب سرقة محل محمول بشرق بورسعيد

نجح ضباط البحث الجنائي بقسم شرطة حي الشرق بمحافظة بورسعيد برئاسة المقدم محمد زكريا من كشف لغز سرقة محل شهير لأجهزة المحمول بشارع المنشية نطاق الحى.



وكان ورد بلاغ من صاحب إحدى محلات المحمول بسرقة بعض محتويات المحل من أجهزة المحمول وعلى الفور وبتعليمات من اللواء أمجد عبد الفتاح مدير أمن بورسعيد.



وتم تشكيل فريق بحث جنائى من مديرية أمن بورسعيد بقيادة العميد ماجد مؤمن رئيس مباحث المديرية لكشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه.. وأسفرت الجهود والمعلومات السرية لرئيس مباحث قسم الشرق المقدم محمد زكريا إلى أن وراء ارتكاب واقعة السرقة محمد - ر - أ- ھ.



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه بمعرفة النقيب أحمد عطية معاون مباحث قسم الشرق أثناء بيعه بعض أجهزة المحمول لأحد المحلات، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة وتم عمل محضر تحت رقم 2018/1707 جنح الشرق وتم عرضه على النيابة لاستكمال التحقيقات.