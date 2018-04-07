حسن شحاتة: «صالح سليم حاول ضمي لصفوف النادي الأهلي»

قال حسن شحاتة المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني، إن صالح سليم حضر إلى الكويت لمقابلتي بعد حديث إحدى الشخصيات إليه من أجل رؤيته للانضمام إلى صفوف النادي الأهلي.



وأضاف شحاتة في تصريحات لبرنامج "انا وانا" المذاع عبر فضائية on e، أنه كان لا يمانع في الانتقال إلي صفوف النادي الأهلي ولكن بشروط.. وأكمل أنه تحدث مع الراحل صالح سليم قائلا: "معنديش شقة ومش من القاهرة ووفرلي ده".



وأشار المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني إلى أن أفضل ستة أعوام في حياته أثناء وجوده في أحد فرق دولة الكويت من حيث تحسن المستوى الرياضي والمادي.



واختتم أن النادي الأهلي يستطيع توفير كل المميزات للاعبيه داخل القلعة قائلا: "النادي الأهلي يعرف يخدم كثيرا".