حسن شحاتة: لم يعرض علي قيادة نادي الزمالك ولا مرة

قال حسن شحاتة المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني، إن مسئولي نادي الزمالك لم يتحدثوا إليه أجل قيادة الفريق الأبيض.



وأضاف شحاتة في تصريحات لبرنامج انا وانا المذاع عبر فضائية on e، أنه لم يتلق أي اتصال من رئيس نادي الزمالك مرتضي منصور من أجل قيادة الفريق.



وأشار المدير الفني إلى أنه في حالته موافقته على قيادة نادي الزمالك، تكون أول شروطه عدم تدخل مرتضى منصور في أي قرارات تخص الفريق حتي في شراء اللاعبين أثناء قرار انضمامه إلى القلعة البيضاء.

