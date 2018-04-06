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فن

العرض الفلسطيني "نساء تحت الاحتلال" يلهب روح «المسرح الشبابي».. صور

الجمعة 06/أبريل/2018 - 11:33 م
عرض نساء تحت الاحتلال
عرض نساء تحت الاحتلال
بحضور عدد كبير من الجمهور من مختلف الجنسيات العربية ، اقيم منذ قليل العرض المسرحي الفلسطيني " نساء تحت الاحتلال" ، وذلك ضمن فعاليات المهرجان الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج العبقري الشاب مازن الغرباوي .

المسرحية استعراضية راقصة ،وهي اول مشاركة لدولة فلسطين بالمهرجان ، وتحكي معاناة ثلاث فتيات فلسطينيات تحت وطأة الاحتلال الاسرائيلي الغاشم ، وتم منح المشاركات شهادة مشاركة من قبل إدارة المهرجان .

يذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى يقام تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء ويرأس المهرجان شرفيًا سيدة المسرح العربى القديرة سميحة أيوب وتديره الفنانة وفاء الحكيم وتديره تنفيذيا الدكتورة إنجى البستاوى.

ويعد "شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى" أول مهرجان تسابقى عالمى ودولى يختص بالشباب، على أرض سيناء الحبيبة، وتحديدا بمدينة شرم الشيخ، ويعكس مدى أهمية وقيمة الدور الذى تلعبه الثقافة، والفن فى تطوير الشق السياحى والاقتصادى وفتح، آفاق لسوق جديدة بمدينة شرم الشيخ .
العرض الفلسطيني "نساء تحت الاحتلال" يلهب روح «المسرح الشبابي».. صور
العرض الفلسطيني "نساء تحت الاحتلال" يلهب روح «المسرح الشبابي».. صور
العرض الفلسطيني "نساء تحت الاحتلال" يلهب روح «المسرح الشبابي».. صور
العرض الفلسطيني "نساء تحت الاحتلال" يلهب روح «المسرح الشبابي».. صور
العرض الفلسطيني "نساء تحت الاحتلال" يلهب روح «المسرح الشبابي».. صور
العرض الفلسطيني "نساء تحت الاحتلال" يلهب روح «المسرح الشبابي».. صور
العرض الفلسطيني "نساء تحت الاحتلال" يلهب روح «المسرح الشبابي».. صور
العرض الفلسطيني "نساء تحت الاحتلال" يلهب روح «المسرح الشبابي».. صور

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