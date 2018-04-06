عمر جابر يكشف تفاصيل خروجه من بازل والانتقال للدوري الأمريكي .. فيديو

تحدث المحترف الدولي المصري عمر جابر،لاعب فريق لوس انجلوس ومنتخب مصر الاول لكرة القدم، عن تفاصيل رحيله عن صفوف فريق بازل السويسري وانتقاله الي فريق لوس انجلوس.



وقال عمر جابر في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "اللعيب" المذاع عبر فضائية MBC Masr انا من طلب من ادارة بازل السويسري عدم رحيلي في فترة الانتقالات الشتوية والانتظار حتى فترة الانتقالات الصيفية.



واضاف: جاء طلبي هذا من ادارة فريق بازل انني ارغب في الحصول على فرص اكثر من اجل خوض عدد اكبر من المباريات حتى اظهر بشكل جيد مع الفريق.



واستطرد : "كنت متحمسا للغاية في بداية تجربة بازل لكن في الاول وفي الاخر امر المشاركة يعد نصيب".



واختتم: "انتقالي إلى الدوري الامريكي امر كبير مع مدير فني قوي مثل بوب برادلي يعلم امكانياتي بشكل جيد".