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حوادث

اليوم.. محاكمة المتهمين بقتل «طالب أوليكس»

السبت 07/أبريل/2018 - 01:01 ص
طالب أوليكس
طالب أوليكس
عمرو المصري :
تنظر محكمة جنايات الطفل المنعقدة بمجمع محاكم الأميرية اليوم السبت، ثاني جلسات محاكمة المتهمين بقتل طالب هندسة بجامعة بنها إثر إيهامه ببيع لاب توب عبر موقع «أوليكس» والاستيلاء منه على 25 ألف جنيه كانت بحوزته في الشيراتون.

وأمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة متهمين اثنين إلى محكمة جنايات الأحداث بالقاهرة في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة شرق القاهرة الكلية، وذلك لاتهامهما بقتل طالب جامعي بكلية هندسة جامعة بنها في النزهة بعدما استدرجاه لشراء جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" عبر أحد التطبيقات الإلكترونية للتسوق.

وأسندت النيابة في التحقيقات إلى المتهمين ارتكابهما لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بالسرقة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين استدرجا الطالب المجني عليه، حيث قاما بإيهامه عبر تطبيق شهير للتسوق الإلكتروني برغبتهما في بيع جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب"، واتفقا معه على السعر المطلوب، وأن يلتقيا به في منطقة النزهة لإتمام عملية البيع.

وتبين من التحقيقات أن الطالب المجني عليه حضر في الموعد المتفق عليه، غير أن المتهمين باغتاه بأن أشهرا أسلحة بيضاء كانت بحوزتهما وأعداها مسبقا لهذا الغرض، واعتديا عليه بطعنات قاتلة، واستوليا على هاتفه المحمول ومبلغ 25 ألف جنيه كان بحوزته لشراء الكمبيوتر المحمول، ولاذا بالفرار قبل أن تتمكن أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من إلقاء القبض عليهما وتقديمهما للنيابة العامة.

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