اليوم.. الحكم علي متهم فى إعادة محاكمته بـ"خلية الصواريخ" الإرهابية

تصدر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم السبت، حكمها علي متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "خلية الصواريخ" التى حملت رقم 396 حصر أمن الدولة العليا، لاتهامه بإنشاء خلية إرهابية وارتكاب أعمال عنف.



يصدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية محمد السعيد.



وأسندت النيابة العامة للمتهم وآخرين تم الحكم عليهم عدة تهم منها إدارة جماعة على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة أسلحة غير مرخصة، وقنابل ومتفجرات، كما شاركوا فى الشروع فى قتل أحد الأشخاص.

