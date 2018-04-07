حسن شحاتة: «التفاؤل والتشاؤم كان هيخلص عليّ».. فيديو

كشف حسن شحاتة المدير الفنى للمنتخب المصرى الأسبق، عن مواقف طريفة مر به فى بداية حياته الكروية مع نادى الزمالك، وكادت أن تنهى مسيرته الكروية.



وأضاف المعلم خلال لقائه ببرنامج "أنا وأنا" المذاع عبر قناة ON E: "كنت أتشاءم من جاري فى السكن وعند رؤيته كنت أصاب بكارثة أو إصابة فى المباراة، وكنت أتفادى رؤيته باستمرار".



وتابع: "إشارات المرور كانت تمثل لى مصدرا للتفاؤل فى حالة كونها خضراء".



وأوضح: "وصلت لحالة أنى كدت أن أوقف حياتى بسبب التشاؤم، وكدت أفقد مسيرتى الكروية".



وأتم: "بطلت الكلام ده عشان حياتى تستمر، وكنت هخلص على نفسى لو استمريت فى هذه الهواجس".