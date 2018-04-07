حبس عاطل ضبط أثناء قيادته سيارة مسروقة بالمرج

أمرت نيابة المرج بحبس عاطل 4 أيام، ضبط أثناء قيادته سيارة مسروقة بالمنطقة.



وكان ضباط مباحث قسم شرطة المرج، تمكنوا من ضبط المتهم أثناء قيادته سيارة ماركة هيونداى سوداء، وبها تلفيات عبارة عن كسر بزجاج الباب الأيسر وبفحص قائدها تبين أنه عاطل، ولا يحمل ثمة تراخيص.



اعترف المتهم أمام المقدم محمد رضوان رئيس المباحث بسرقة السيارة من أحمد فتحي رياض مراد 36 عاما صاحب شركة ومقيم دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بأسلوب " المفتاح الأصلي " وأضاف بقيامه بكسر زجاج السيارة بقصد سرقة محتوياتها، وعقب ذلك وجد بداخلها مفتاح التشغيل فاستولي علي السيارة وفر هاربًا.



باستدعاء المجني عليه تعرف علي السيارة واتهمه بالسرقة وأضاف أنه كان في سبيله للإبلاغ عن الواقعة.



تحرر عن ذلك المحضر وتولت النيابة العامة التحقيق.

