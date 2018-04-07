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حوادث

تجديد حبس لص سرق 210 آلاف جنيه من سيارة تاجر بمدينة نصر

السبت 07/أبريل/2018 - 08:01 ص
تجديد حبس متهم ـ
تجديد حبس متهم ـ ارشيفيه
عمرو المصري :
أمر قاضي المعارضات بمحكمة مدينة نصر، بتجديد حبس عاطل 15 يومًا علي ذمة التحقيقات، سرق 210 آلاف جنيه من سيارة بمدينة نصر.

وكان المقدم وائل غانم رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول قد تلقى بلاغا من تاجر سيارات باكتشافه كسر زجاج سيارته وسرقة 210 آلاف جنيه حال توقفها بسوق السيارات ولا يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات التى أمر بها اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية لمباحث القاهرة ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تم التوصل إلي أن وراء ارتكابها عاطل تم ضبطه.

واعترف أمام العميد نبيل سليم مدير المباحث الجنائية بالقاهرة بارتكاب الواقعة تم بإرشاده ضبط المبلغ المالي المستولى عليه بمسكنه.

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