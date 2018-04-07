واشنطن تفرض عقوبات جديدة على روسيا.. والمبررات دعم سوريا وضم القرم واختراق الانتخابات الأمريكية.. وأحد المتضررين: أنا فخور بذلك

الخزانة الأمريكية: فرض عقوبات على 24 روسيا و14 جماعة بسبب "أنشطة خبيثة"

رئيس شركة "الجازوم": فخور بالعقوبات الأمريكية على مؤسستنا

مسئول في الإدارة الأمريكية: العقوبات بسبب تصرفات روسية المخربة في العالم

الأشد ضررا من العقوبات قطب الألومنيوم أوليج ديريباسكا

البيت الأبيض: الاستعدادات للقاء ترامب وبوتين لن يتأثر بالعقوبات

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن واشنطن فرضت أمس، الجمعة، عقوبات على 24 روسيا بينهم مسئولون في الحكومة ورجال أعمال بارزون، فضلا عن 14 جماعة بسبب ما وصفته بأنه سلسلة من الأنشطة الخبيثة من جانب موسكو لتخريب ديمقراطيات غربية.وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان: "تنخرط الحكومة الروسية في مجموعة من الأنشطة الخبيثة في أنحاء العالم، من بينها الاستمرار في احتلال القرم والتحريض على العنف في شرق أوكرانيا وتزويد نظام الأسد بالمعدات والسلاح في وقت يقصف فيه مدنييه ومحاولة تخريب ديمقراطيات غربية وكذلك ممارسة أنشطة إلكترونية خبيثة".وجاء رد فعل أليكسي ميلر، الرئيس التنفيذي لشركة "جازبروم"، عملاق الغاز الروسي والمدرجة في قائمة العقوبات، إنه فخور بإدراج اسمه في قائمة عقوبات أمريكية جديدة، معتبرا أن ذلك يعني أن سياسات الشركة صائبة.ونقل متحدث باسم ميلر عنه قوله: "عندما لم يدرجوني في القائمة الأولى، ربما كان لدي شكوك، لكن وقد أدرجوني أخيرا فإن هذا يعني أننا نفعل كل شيء بشكل صائب".من ناحية أخرى، نقلت وكالة تاس للأنباء عن أندريه كوستين، الرئيس التنفيذي لبنك "في. تي. بي" الروسي، قوله إن وضع اسمه في قائمة العقوبات الأمريكية الجديدة جاء بسبب سوء فهم من جانب واشنطن لنوايا الحكومة الروسية.وقال كوستين إنه لم يرتكب خطأ وسعى دوما إلى تعزيز علاقات العمل مع البنوك والمستثمرين الأمريكيين.قال مسئول رفيع المستوى بإدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن قيام الولايات المتحدة بفرض عقوبات جديدة ضد عدد من الشخصيات الروسية جاء بسبب "تصرف روسيا المزعزع للاستقرار".وأضاف المسئول في تصريحات للصحفيين: "هذا لا يعتبر ردا على حدث معين أو مشكلة. تلك القرارات اتخذت ردا على تصرفات روسيا المخربة في جميع أنحاء العالم"، بحسب وكالة "نوفوستي" الروسية.وأوضح أن العقوبات الحالية متعلقة بأزمة القرم وأوكرانيا وسوريا والقرصنة الإلكترونية.وتابع: "الأكثر أهمية هو أنها رد فعل على الهجوم المتكرر من جانب روسيا بهدف تقويض الديمقراطية الغربية".وذكر موقع "كوارتز" الأمريكي أن مجمل العقوبات الأمريكية طالت 24 روسيا من بينهم أعضاء في أقرب دائرة للرئيس فلاديمير بوتين، زوج ابنته، وابن شريكه في لعبة الجودو، ورئيس جهاز الاستخبارات السابق.الشخص الأشد تضررا هو قطب الألومنيوم أوليج ديريباسكا، الذي ورد أن بول مانافورت رئيس حملة ترامب السابق عليه سرب إليه معلومات، ويزعم المعارض الروسي أليكسي نافالني أن ديريباسكا كان وسيطا لمانافورت في نقل معلومات إلى الكرملين.وشركات ديريباسكا تواجه عقوبات أيضا، بحسب ما نشره موقع "كوارتز" الأمريكي.ولم تشر الإدارة الأمريكية تحديدا إلى الاختراق المزعوم لروسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 في شرح العقوبات، ولكنها استنكرت مجموعة من عمليات منسوبة إلى الكرملين، مثل احتلال شبه جزيرة القرم، والعنف في شرق أوكرانيا، ودعم الرئيس السوري بشار الأسد، والهجوم على الديمقراطية الغربية، والأنشطة الرقمية السيئة.وقال وزير الخزانة الأمريكية ستيف منوشين في بيان له إن النخب في روسيا التي تستفيد من هذا النظام الفاسد لم تعد معزولة عن عواقب أنشطة حكوماتهم المزعزعة للاستقرار.من جهة أخرى، أعلن البيت الأبيض أن الاستعدادات لعقد اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين لن تتأثر بالعقوبات الواسعة النطاق التي فرضتها الولايات المتحدة اليوم الجمعة على مسئولين ورجال أعمال روس.وقالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن المسئولين الأمريكيين سيواصلون العمل من أجل اجتماع مع بوتين في وقت ما.وأضافت في بيان صحفي: "مثلما قال الرئيس، فهو يريد إقامة علاقات طيبة مع روسيا لكن ذلك سيتوقف على بعض التصرفات من جانب الروس".