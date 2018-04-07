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حوادث

اليوم.. محاكمة قاتل والده في عابدين

السبت 07/أبريل/2018 - 01:27 ص
محكمة - ارشيفية
محكمة - ارشيفية
عمرو المصري :
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى عابدين، اليوم السبت، محاكمة المتهم بقتل والده بمعاونة 2 من أصدقائه، وذلك بعدما هدده بحرمانه من الميراث، وفضح والدته بنشر فيديوهات لمعاشرتهما جنسيا بعدما طلقها.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار جعفر نجم الدين، وعضوية المستشارين هشام السيد وأحمد الغندور.

كان المتهم أدلى باعترافات مثيرة أمام نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز، حيث أكد أن السبب الحقيقى وراء ارتكابه الواقعة، هو اكتشاف أن والده كان يصور مقاطع فيديو لوالدته أثناء معاشرته لها، وعندما انفصلا هددها بنشر مقاطع الفيديو على يوتيوب، لإجبارها على التنازل عن المؤخر وبعض الممتلكات الخاصة بها.

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