حبس متهم لاتجاره في المخدرات بحلوان

أمرت نيابة حلوان بحبس متهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.



كان قد تمكن النقيب عمرو أبو اليسر، معاون مباحث القسم، أثناء مروره لضبط الخارجين عن القانون من القبض علي "وليد م." 24 سنة عاطل ومقيم بعرب غنيم، وبتفتيشه عثر بحوزته علي كمية من الهيروين وزنت ربع كيلو وتم القبض عليه واقتياده لديوان القسم، وبمواجهته أمام العقيد محمد عاكف، مفتش المباحث، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

