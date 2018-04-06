شباب «المؤتمر» يزور معهد الأورام بسوهاج.. صور

قام وفد من شباب حزب المؤتمر بمحافظة سوهاج برئاسة أمين شباب المحافظة مصطفى الشيباني ومسئول لجنة الفتيات باتحاد الشباب إسراء سلمى ونائب أمين الشباب د. أبانوب أنيس وأمين لجنة التثقيف بأمانة الشباب بهاء الهرد بزيارة لمعهد الأورام بسوهاج.



شارك فى الزيارة عدد من أعضاء ومسئولي اللجان بأمانة شباب المحافظة وأمناء المراكز، حيث قام أعضاء المؤتمر بالتقاط الصور التذكارية مع المرضى بالمعهد، كما قاموا بتوزيع بعض الهدايا التذكارية على الأطفال المرضى، وأشادوا بأداء جميع المسئولين والأطباء وطاقم التمريض والعاملين بالمعهد.

