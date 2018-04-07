اليوم.. جنايات أسيوط تستأنف إعادة محاكمة 27 متهما في "أحداث الغنايم"

تستأنف الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم السبت، محاكمة 27 متهما في القضية رقم 810 لسنة 2014، والمعروفة إعلاميًا بـ"أحداث الغنايم" والتي وقعت عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار عادل نافع، وعضوية المستشارين شريف كامل، وحسام نزيه، وأمانة السر بخيت شحاته و فنجرى عبدالرحيم.



وكانت محكمة النقض قبلت في سبتمبر الماضي، الطعون المقدمة من 27 متهما في القضية رقم 810 لسنة 2014، على الأحكام الصادرة بحقهم بالسجن المؤبد، والمعروفة إعلاميًا بـ"أحداث الغنايم" والتي وقعت عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وأسفرت عن اقتحام مركز شرطة الغنايم وسرقة الأسلحة وإشعال النيران في مركز الشرطة والمحكمة ومكتب الشهر العقاري وغيرها من المنشآت العامة، وقررت المحكمة إلغاء أحكام السجن المؤبد، وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى.



وكانت النيابة العامة وجهت إلى 127 متهما بالقضية عددًا من الاتهامات منها التعدي على قوات مركز شرطة الغنايم، وإصابة معاون المباحث، والاحتشاد مع مجهولين منتمين للتيارات الدينية المتطرفة، ومحاصرة منشآت حكومية حال إحراز بعضهم لأسلحة نارية وبيضاء، وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتخريب مقار ديوان مركز شرطة الغنايم، واقتحام محكمة الغنايم ومكتب السجل المدني والشهر العقاري، والإدارة الزراعية وعددًا من المباني الحكومية.

