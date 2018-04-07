اليوم.. إعادة محاكمة «حدث» في قضية «شارع السودان»

تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، إعادة محاكمة متهم «حدث» في القضية المعروفة إعلاميا بـ «أحداث شارع السودان».



تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وعبد الرحمن صفوت الحسيني، وأحمد عبد الحكم، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.



وكانت المحكمة عاقبت المتهم و20 آخرين بأحكام متفاوتة، وذكر أمر إحالتهم انضمامهم لجماعة الإخوان الإرهابية، واشتراكهم مع مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص لتهديد السلم العام في خطر وارتكاب جرائم القتل، وتخريب أملاك المدنيين، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم، وتعطيل حركة المرور والمواصلات، فضلا عن اتهامهم بالتظاهر دون الحصول على ترخيص وحيازة أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات وأقنعة لإخفاء ملامحهم وقت التظاهر.