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رياضة

حسن شحاتة: سأقود مبادرة لإنقاذ نادي الزمالك

الجمعة 06/أبريل/2018 - 11:42 م
صدى البلد
قال حسن شحاتة المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني،  إن الطريقة التي تعامل به الثنائي أحمد حسام ميدو وحازم إمام لا تليق بهما أثناء قيادة نادي الزمالك.

وأضاف شحاتة في تصريحات لبرنامج "انا وانا" المذاع عبر فضائية on e، أن الثنائي من نجوم نادي الزمالك، ولابد من التعامل معهما بطريقة لائقة.

وأشار المدير الفني السابق للمنتخب الوطني إلى امتناعه عن التصويت في الانتخابات الرئاسية لنادي الزمالك الماضية بسبب وجود اشخاص متنافسة على علاقة جيدة به للغاية.

وأكمل أن القلعة البيضاء تحتاج الآن إلى وقفة صحيحة من أجل عودة اسم النادي من جديد، مضيفا أن لاعبي الفريق يجب أن يكونوا يدا واحدة في كل القرارات.

واختتم أنه في الفترة القادمة سيقود مبادرة من أجل إنقاذ نادي الزمالك والعودة إلى مكانه الطبيعي.

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