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رياضة

حسن شحاتة: هناك من يحاول دائما تشويه صورتي.. فيديو

الجمعة 06/أبريل/2018 - 11:35 م
حسن شحاته وابنه كريم
حسن شحاته وابنه كريم
كشف حسن شحاتة نجم الزمالك السابق، عن واقعة غريبة بشأن نجله كريم، ودخوله مجال كرة القدم، مؤكدا أن هناك تربصا دائما به وبأولاده.

وقال "المعلم" خلال لقائه ببرنامج "أنا وأنا" المذاع عبر قناة ON E: "حاولت الدفع بكريم إبنى فى مجال كرة القدم، لكن تمت مهاجمتى من بعض أصحاب النفوس المريضة".

وتابع: "عندما تداولت أخبار دخول كريم حسن شحاتة مجال التدريب، ٌقال أحد المغرضين لى هو هيبقى المعلم وأولاده".

وأتم: "هناك من يحاول دائما تشويه صورتى، والتقليل من نجاحاتى".

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