نائب: نستطيع حجب "الحوت الأزرق" وكل ما يشكل خطرا على الأمن القومي

قال النائب أحمد بدوي، عضو لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن من حق مصر حجب الألعاب الخطيرة، مثل لعبة الحوت الأزرق باعتباره أمنا قوميا.



وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج "مساء dmc"، أنه يجب أن تكون هناك حملات توعية بشكل مستمر للتحذير من خطورة هذه الألعاب، مناشدا وزارة التربية والتعليم وأولياء الأمور بالحذر من تعامل أطفالهم مع الهواتف الذكية، مشددا على أنه يجب أن تغلق هذه الألعاب والتطبيقات الخطيرة، حيث إنها تمثل خطورة على الأمن القومى.



أوضح عضو مجلس النواب أن من حق أى دولة أن تحمي وتدافع عن أمنها القومي، على غرار الجزائر التى أغلقت بعض التطبيقات التى تشكل خطر على أمنها القومي.

