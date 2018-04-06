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رياضة

حسن شحاتة: "محمد صلاح هو اللي شايل المنتخب في الوقت الحالي"

الجمعة 06/أبريل/2018 - 11:36 م
محمد صلاح
محمد صلاح
تمنى حسن شحاته المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني، قيادة الفراعنة في الفترة المقبلة، مضيفا أن سعادته البالغة في تحقيق ذلك الأمر .

وأضاف "شحاتة" في تصريحات خاصة لبرنامج "انا وانا" المذاع عبر فضائية one ان ذلك الأمل بدأ فى الانهيار بعد قرار اتحاد الكرة المصري بتجديد عقد هيكتور كوبر لفترة جديدة.

وأكمل المدير الفني الأسبق أن المنتخب في الوقت الحالي يعتمد اعتمادا رسميا على الفرعون محمد صلاح قائلا: "محمد صلاح هو اللي شايل المنتخب".

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