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اقتصاد

النفط يهبط متأثرا بمخاوف حرب تجارية بين أمريكا والصين

السبت 07/أبريل/2018 - 01:02 ص
نفط
نفط
رويترز
هبطت أسعار النفط ، بعد أن جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديده لفرض رسوم جمركية على قائمة إضافية من الواردات من الصين، وهو ما زاد المخاوف من حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحاق جلسة التداول منخفضة 1.22 دولار، أو 1.79 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 67.11 دولار للبرميل.

وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.48 دولار، أو 2.33 بالمئة، لتغلق عند 62.06 دولار للبرميل.

وفي الوقت الذي ينتاب فيه القلق أسواق النفط مع تزايد المخاوف من حرب تجارية بين أمريكا والصين، فإن المراقبين لا يتوقعون أن يسجل الخام انخفاضات كبيرة في ظل مؤشرات على تقلص الإمدادات.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة انخفضت 4.6 مليون برميل الأسبوع الماضي بالمقارنة مع توقعات المحللين لزيادة قدرها 246 ألف برميل.

وقالت السعودية يوم الخميس إنها ترفع سعر البيع الرسمي لنفطها في مايو للعملاء الآسيويين.

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