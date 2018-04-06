ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

مركز المصالحة الروسي : المفاوضات مع مسلحي «جيش الإسلام» مستمرة

الجمعة 06/أبريل/2018 - 11:33 م
جيش الإسلام
جيش الإسلام
أ ش أ
أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن استمرار المفاوضات مع قادة تنظيم (جيش الإسلام) حول انسحاب المسلحين من مدينة (دوما) في الغوطة الشرقية بريف دمشق.

وقال رئيس المركز اللواء يوري يفتوشينكو ، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية ، "إنه على الرغم من تصعيد الأوضاع، تستمر العملية الإنسانية في الغوطة الشرقية، ويواصل المركز مفاوضاته مع قادة جماعة (جيش الإسلام) التي تسيطر على مدينة دوما حول انسحاب المسلحين وأفراد عائلاتهم من المدينة".

وأشار الجنرال الروسي إلى أن مسلحي (جيش الإسلام) أطلقوا عددا من القذائف على المناطق السكنية ومواقع الجيش السوري في دمشق وضواحيها، مؤكدا إصابة ومقتل 7 أشخاص جراء تفجير بالقرب من مسجد في حي برزة بدمشق.

وكان القيادي في جماعة (جيش الإسلام) محمد علوش قد صرح، بأن الجماعة لا تريد إغلاق باب التفاوض مع روسيا للوصول إلى تسوية سلمية في دوما.

ترشيحاتنا

«الأهرام» و«صلة» تدخلان سباق التنافس على رعاية الأهلي

6 معلومات لمرضى القلب قبل الاحتفال بأعياد شم النسيم

الممنوعون من أكل الفسيخ والرنجة .. تعرف عليهم

شاب يحكي معاناته مع ارتفاع تكاليف الزواج : «معرفتش اشترى كل حاجة».. فيديو

200 صورة في عزاء زوجة السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب

برلماني: رفع الدعم عن الكهرباء يعود بالنفع على المواطن

حسن شحاتة: أنا تحت أمر الأهلي في أي وقت

طريقة طبيعية تقضي على رائحة الفسيخ والرنجة سريعا

وفاء عامر توجه رسالة إلى محمد صلاح

رسميا .. رائد «شيكابالا» ينهي الموسم في منطقة الهبوط ويلعب مباراة فاصلة للبقاء

وزارة الإسكان تدشن موقعا إلكترونيا جديدا على الإنترنت.. وتعلن عن بشرى سارة للمتقدمين على "الكراسة الزرقاء".. تنفيذ 36 ألف وحدة سكنية مع بداية شهر يوليو

شاهد.. شيرين عبد الوهاب تستعيد ذكريات حبها مع حسام حبيب قبل زفافهما

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

200 صورة في عزاء زوجة السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب

وفاء عامر تكشف كواليس «نسر الصعيد » و«السر» و«كارما» فى ضيافة «صدى البلد» ..صور وفيديو

«صدى البلد» يرصد استعدادات وتجهيزات «الكاتدرائية» قبل ساعات من قداس عيد القيامة .. صور

وفاء عامر تكشف عن ناديها المفضل وتوجه رسالة لجماهير الزمالك .. صور

مدير أمن القليوبية يتابع إجراءات تأمين الكنائس قبل الاحتفال بعيد القيامة.. صور

فيديو

حسن شحاتة: هذان النجمان هما الأفضل في تاريخ كرة القدم المصرية.. فيديو
عمر جابر: هذه المنتخبات ترافق «الفراعنة» في المربع الذهبي بالمونديال.. فيديو
عمر جابر: سأكون رئيس نادي الزمالك.. فيديو
حسن شحاتة: هناك من يحاول دائما تشويه صورتي.. فيديو
شاب يحكي معاناته مع ارتفاع تكاليف الزواج : «معرفتش اشترى كل حاجة».. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟