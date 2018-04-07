«الإنتاج الحربي» في أسبوع.. تعاون مع «التموين» و«الاستثمار» لتوفير الزيت للمواطن بأسعار مناسبة وجودة عالية.. ومشروعات صيانة لرفع كفاءة محطات توليد الكهرباء.. وتصنيع هراس الطرق «أمير» ابتكار عالم مصرى

«العصار» يستقبل وفدا من الكلية التقنية للتشيك لبحث سبل التعاون المشترك‎

«العصار» يشهد تخريج أولى دفعات «إعداد القادة» للعاملين بالإنتاج الحربي

«العصار»: تعاون مع «التموين» و«الاستثمار» لتوفير الزيت للمواطن بأسعار مناسبة وجودة عالية

«العصار» و«شاكر» ينفذان مشروعات صيانة ورفع كفاءة محطات توليد الكهرباء فى مصر

«الانتاج الحربي» يبدأ تصنيع هراس الطرق «أمير» ابتكار عالم مصرى بكندا

شهدت وزارة الإنتاج الحربي الأسبوع المنقضي العديد من الفعاليات والأحداث والتي رصدها صدى البلد في التقرير التالي.استقبل وزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتور محمد سعيد العصار، الدكتور فويتخ بتراتيشك، رئيس الجامعة التقنية التشيكية في براغ، والوفد المرافق له بحضور "فيرونيكا كوخينيوفا" سفيرة دولة التشيك بالقاهرة بمقر ديوان عام الوزارة، وتم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.واستعرض "العصار" خلال اللقاء الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والبشرية بالشركات والقطاعات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، موضحًا كيفية الاستفادة منها لفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات، كما استعرض أهم المشروعات التي تقوم بها شركات ووحدات الإنتاج الحربى والمشاركة فى تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالتعاون مع الجهات المختلفة بالدولة والقطاع الخاص.وأوضح "العصار" أنه تم مناقشة بعض موضوعات التعاون المقترحة مع الجانب التشيكي، حيث ناقش الجانبان إمكانية التعاون البحثي ونقل الخبرات في مجالات التدريب وبرامج التبادل الطلابي وأعضاء هيئة التدريس والتسجيل والإشراف المشترك على برامج الدراسات العليا وكذا التعاون في مجال تطوير مناهج التدريب بالمنشآت التعليمية التابعة لوزارة الإنتـاج الحربـي، وأيضًا كيفيـة التعـاون في مجـال ربـط الأفكـار العلميـة والبحثية بالتطبيق العملي.ومن جانبه أوضح "بتراتيشك" أنه سعيد بالإطلاع على إمكانيات الإنتاج الحربي المصرى، كما أشار إلى العلاقات الوثيقة التي تربط الدولتين منذ خمسينات القرن الماضي والتي شملت مجموعة واسعة من الموضوعات كالتعاون في مجالات شتى صناعية وتعليمية.وأكد على التعاون المكثف في المجال الأكاديمي حيث تم إنشاء الكلية الفنية العسكرية المصرية بالاستفادة بالخبرة التشيكية وكذا المساهمة فى تجهيز العديد من المصانع الحربية بالآلات والمعدات، مؤكدًا على تطلعه لتوطيد وتوثيق أواصر التعاون المثمر بين الجامعة التقنية التشيكية ووزارة الإنتاج الحربي لتطوير التعليم الفني والتقني.واتفق الجانبان في نهاية اللقاء على تبادل الزيارات والوفود بين الجانبين للتعرف على الإمكانيات التي يمتلكها كل جانب على أرض الواقع وتحديد مجالات التعاون المستقبلية، والتي ستبدأ بزيارة الجانب التشيكي خلال الأسبوع الحالي لمركز التميز العلمي والتكنولوجي والأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعين لوزارة الإنتاج الحربي.كما شهد وزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتور محمد سعيد العصار، اليوم الأحد، حفل تخريج الدفعة الأولى من برنامج القيادةLeadership، والذي شارك فيه (40) من العاملين والعاملات بالجهات المختلفة التابعة للوزارة.وأوضح الوزير في كلمته التي ألقاها على الحضور، أن الهدف من البرنامج هو تكوين فريق عمل Task Force على مستوى ديوان عام الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي والشركات والوحدات والقطاعات التابعة، بغرض إعداد قيادات شابة تكون قادرة على تحمل مسئولية الإدارة بالإنتاج الحربي مستقبلًا وذلك في إطار تنفيذ إستراتيجية الدولة بتمكين الشباب، حيث تم خلال البرنامج إكساب المشاركين مهارات القيادة المتميزة والتوجيه والتحفيز والتقييم، وبناء وإدارة فرق العمل، بما يؤهلهم ليكونوا قادرين على النجاح والتميز كقيادات إدارية.وأشار إلى أنه بناءً على مخطط التنفيذ تم تطبيق البرنامج على قطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي كمشروع تجريبي وسوف يتم تطبيق البرنامج على باقي الشركات والوحدات التابعة للوزارة تباعًا.وخلال الحفل قام "العصار" بتسليم شهادات التخرج للدفعة الأولى من فريق برنامج القيادة، كما تم تكريم عدد (21) من الأمهات المثاليات بالشركات والوحدات التابعة للوزارة، وسلمهن شهادات تقدير وهدايا رمزية تقديرًا لما بذلنه من جهد وعطاء فى تربية ورعاية أبنائهن، بالإضافة إلى جهودهن في مجال العمل والمساهمة فى بناء وخدمة الوطن، ويأتي هذا التكريم عرفانًا بالمرأة المصرية ودورها العظيم فى المجتمع، وضرورة تمكينها والارتقاء بمكانتها فى الإنتاج الحربي فى مسيرة العمل وأعربت بعض المكرمات عن سعادتهن وامتنانهن باسم المرأة المصرية لتكريم الوزارة لهن.كما كرم الوزيرُ الطالب الحاصل على المركز الأول لبطولة العالم في الكيك بوكسينج والطالبة الحاصلة على المركز الثاني في مسابقة القرآن الكريم على مستوى المعاهد الفنية من أبناء المعهد الفني للصناعات المتطورة التابع للوزارة تشجيعًا لتميزهم ونجاحهم ولكى يكونوا قدوةً لأبناء وشباب الإنتاج الحربي.فيما شهد الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توقيع بروتوكول تعاون بين شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي) والشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركة "سكاي كريسنت" للتجارة، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.وأوضح "العصار" أنه بموجب هذا البروتوكول تم الاتفاق على قيام شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة التابعة لوزارة الإنتاج الحربى باستلام 500 طن من الزيت الخام شهريًا من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بحيث يقوم "مصنع 18 الحربى" بتكرير وتعبئة الكمية المخصصة طبقًا للمواصفات القياسية للزيت المصري في عبوات سعة واحد لتر وتوريدها للشركة القابضة للصناعات الغذائية، مشيرا إلى أنه سيتم تعبئة عبوات زجاجات الزيت تحت علامة تجارية تحمل اسم "الطيباني للإنتاج الحربي".وأكد أن الوزارة تستهدف الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية الحالية للشركات التابعة لتعميق التصنيع المحلي، والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالتعاون والتكامل مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص.من جانبها، أكدت الدكتورة سحر نصر أن هذا البروتوكول يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير إحدى السلع الأساسية للمواطنين، مشيدة بالتعاون بين وزارة الإنتاج الحربي ووزارة التموين وإحدى الشركات المحلية لتنفيذ هذا المشروع الذي يعود بالنفع على المواطنين من خلال تلبية احتياجاتهم لأحد السلع الهامة مثل زيت الطعام وبما يعظم العائد من الاستثمارات.وأوضح وزير التموين أهمية توقيع هذا البروتوكول لتحقيق سياسة الوزارة في مجال توفير المنتجات والسلع الغذائية وطرحها في منافذ البيع المختلفة والمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بالجودة المطلوبة وبأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق.بينما شهد الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة Advanced Technology Development LLC (ATD) الإماراتية الرائدة فى تقديم الخدمات وأعمال الصيانة والتطوير لمحطات توليد الكهرباء، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.وأوضح "العصار" أن الهدف من البروتوكول هو قيام الشركات التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي بالأعمال الخاصة بتطوير وتأهيل محطات الكهرباء من خلال تحسين كفاءة استهلاك الوقود وكذا التصنيع المحلى لقطع الغيار والأجزاء اللازمة لتطوير محطات الكهرباء لصالح وزارة الكهرباء.وقال إن شركات الإنتاج الحربي لديها من الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والبشرية ما يمكنها من القيام بتصنيع قطع الغيار اللازمة لرفع كفاءة وتأهيل المحطات والقيام بأعمال صيانتها وتحديثها وفقًا لأحدث التكنولوجيات المستخدمة فى التصنيع وتوفيرها طبقًا للمواصفات والمتطلبات اللازمة لذلك وتوفير العمالة اللازمة والمدربة على تركيبها أثناء العمل داخل المحطة.وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي أن هذا البروتوكول سيوفر الكثير من تكلفة صيانة وتشغيل محطات الكهرباء من خلال الاعتماد على مكونات وقطع غيار محلية الصنع وكذا تطوير نظم استهلاك الوقود، ما يعظم من قيمة المكون المحلى ويوفر العملات الأجنبية، مشيرا إلى أن الوزارة تهدف إلى استغلال فائض طاقتها الإنتاجية للتعاون والتكامل مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة.من جانبه، أعرب "شاكر" عن ثقته فى وزارة الإنتاج الحربي والدور الذى تقوم به لتلبية الاحتياجات اللازمة للمساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية بالدولة، مؤكدا أن هذا البروتوكول يعتبر خطوة هامة فى تحقيق الدور الذى تقوم به وزارة الكهرباء لصالح إنشاء وتطوير محطات الكهرباء فى مصر حرصًا على توفير مصادر الطاقة المختلفة للمواطنين بشكل مستمر.وقال وزير الكهرباء إنه بموجب هذا البروتوكول ستقوم شركة (ATD) الإماراتية بأعمال صيانة وتحديث وتأهيل ورفع كفاءة محطات الكهرباء فى مصر بالتعاون مع الإنتاج الحربي، كما ستنقل الشركة خبراتها فى هذا المجال لشركات الإنتاج الحربي من خلال وضع المواصفات الفنية للمعدات وقطع الغيار اللازمة لتصنيعها وكذا تدريب الكوادر الفنية على أعمال الصيانة والتأهيل لتنفيذ مشروعات تطوير محطات توليد الكهرباء التى يتم تنفيذها على مستوى الدولة.حينما وقعت وزارة الإنتاج الحربي، اتفاقا مع وزارة الهجرة يقضي بتصنيع اختراع العالم المصري عبد الحليم عمر، أستاذ هندسة النقل بجامعة كارلتون، والمسمى بـ "الهراس أمير" في مصانع الإنتاج الحربي، بنسبة تصنيع محلي تصل لـ( 60%)، ليساعد في خلق جيل جديد من معدات رصف الطرق بدون تشققات في الأسفلت مستقبلا.وأكد الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي انحيازه الدائم للعلم والعلماء المصريين بالداخل والخارج، مشيدًا بجهد وزارة الهجرة في ربط عقول أبنائنا المهاجرة بالوطن وتقديمها لابتكاراتهم وثمار خبراتهم بالخارج ليفيدوا بها وطنهم.وأشار «العصار» إلى اهتمام الوزارة بالابتكارات الجديدة خاصة التي يقدمها مصريون لإنتاج منتجات مصرية ١٠٠٪.من جانبها، أشادت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بالجهود المبذولة للتنسيق مع اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي؛ للاستفادة العملية من خبرات علماء مصر بالخارج.وأشارت إلى حرص الوزير محمد العصار على تعزيز الصناعات الوطنية بالاستفادة بكل الخبرات المصرية بالداخل والخارج ، مشيرة إلى حرص وزير الانتاج الحربي علي حضور مؤتمرات مصر تستطيع ومتابعة كل ما يقدم من أفكار وابتكارات وجهد علمي .كما هنأت وزيرة الهجرة الدكتور عبد الحليم؛ لبداية تطبيق اختراعه وهو معدة عبارة عن هراس يمكنه رصف الطرق بدون تشققات مثل الطرق التقليدية، ليكمل سلسلة التعاون بين وزارتي الهجرة والإنتاج الحربي، والذي بدأ خلال مؤتمر "مصر تستطيع بعلمائها" الذي أطلقته الوزارة في ديسمبر 2016.يعد الهراس "أمير" الذي ابتكره الدكتور عبد الحليم، واحدا من الأجهزة التي ابتكرها في كندا، والتي تمثل حلا عمليا لرصف الطرق بفعالية وكفاءة.ومن المقرر أن يتم تصنيع الهراس في مصانع الإنتاج الحربي بعقول وأياد مصرية، ليضاف إلى سجل النجاحات التي تحققها الوزارة بالتعاون مع علماء وخبراء مصر بالتنسيق مع الشركاء من الوزارات والمؤسسات المختلفة بالدولة والقطاع الخاص .