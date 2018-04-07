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رياضة

حسن شحاتة: «ناس كتير كرهاني في الساحة ووجودى مش في مصلحتهم».. فيديو

السبت 07/أبريل/2018 - 02:44 ص
حسن شحاتة
حسن شحاتة
أبدى حسن شحاتة المدير الفنى للمنتخب المصرى السابق استياءه من هجوم البعض عليه بسبب أبنائه ودخولهم مجال كرة القدم، مشيرا إلى أن هناك من يتربص به دائما.

وأضاف شحاتة خلال لقائه ببرنامج «أنا وأنا» المذاع على قناة ON E،: "البعض يكره وجودى ويقلل من نجاحاتى، ويرون وجودى عقبة فى مسيرتهم".

وتابع المعلم: "عندما دفعت بإسلام ابنى فى جهاز المقاولون العرب أثناء تدريبى للفريق، هاجمنى البعض واتهمونى أني عينته بالواسطة والمحسوبية".

وأكمل: "نجلى قرر الخروج من مجال كرة القدم حتى لا يتعرض للضغوطات مرة أخرى".

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