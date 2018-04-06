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رياضة

عمر جابر: سأكون رئيس نادي الزمالك.. فيديو

الجمعة 06/أبريل/2018 - 11:51 م
عمر جابر
عمر جابر
نور عادل
اكد المحترف الدولي المصري عمر جابر،لاعب فريق لوس انجلوس الامريكي ومنتخب مصر، أن قلبه متعلق بالزمالك وجماهيره ولا يستطيع ان يتخلى عن الزمالك في اي لحظة من اللحظات.

وقال عمر جابر في تصريحات تليفزيونية اليوم الجمعة، عبر برنامج MBC Masr: من اول ما اتولدت وانا في نادي الزمالك واول لبس رياضي كان لنادي الزمالك وفي يوم من الايام سأعود من جديد الي نادي الزمالك.

وأضاف: "في دماغي خطة أن أعود لنادي الزمالك بعد سنوات وأن أكون رئيس نادي الزمالك".

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