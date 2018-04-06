حسن شحاتة : تحدثت إلى الخطيب بشأن رحيل عبد الله السعيد

قال حسن شحاتة المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني، إن عبد الله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي كان من حقه الانضمام إلى المكان الذي يريده.



وأضاف شحاتة في تصريحات لبرنامج "انا وانا" المذاع عبر فضائية on e، أنه تحدث مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي من أجل ترك عبد الله السعيد للرحيل، مضيفا أن اللاعب يريد تأمين مستقبله قبل اعتزال كرة القدم.



وأكمل المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني أنه لا يعلم انضمام عبد الله السعيد الي نادي الزمالك مقابل ذلك العرض المغري قائلا: أنا كنت بحسبه نادي إماراتي أو سعودي".