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حوادث

ميكانيكي يقتل طليقته بسبب شقة الزوجية في المنوفية

السبت 07/أبريل/2018 - 01:34 ص
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
محمد احمد
قتل ميكانيكي طليقته بمركز الباجور في محافظة المنوفية، عقب التعدى عليها بماسورة حديدية بسبب شقة الزوجية.

تلقي اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير البحث الجنائي، بتلقيه بلاغا من مستشفى الباجور العام بوصول " ل.ا.غ " ٥٢ سنة ربة منزل مصابة بجرح تهتكي بالرأس واشتباه كسر بعظام الجمجمة وتوفيت فور وصولها.

بسؤال جارتها قررت بوجود خلاف مع المجنى عليه وطليقها " م.ا.ع " ٦٥ سنة ميكانيكي بسبب الشقة التي تقيم فيها المجني عليها وتعدى عليها بماسورة حديدية وإحداث إصابتها.

وتم ضبط المتهم واعترف بارتكاب جريمته بسبب الخلاف على شقة الزوجية، مستخدما ماسورة حديد، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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