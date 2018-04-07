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اقتصاد

385 مليون جنيه مشتريات الأجانب بالبورصة في أسبوع

السبت 07/أبريل/2018 - 02:00 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
محمد صبيح
سجل الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة 358.76 مليون جنيه خلال تعاملات البورصة في الأسبوع المنقضي، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 12.65 مليون جنيه هذا الأسبوع، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

والجدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب قد سجلت صافي شراء قدره 9,974.22 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع قدره 806.25 مليون جنيه خلال نفس الفترة.

واستحوذت المؤسسات على 35.76 % من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 64.24 %.

وسجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 72.41 مليون جنيه هذا الأسبوع، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجلت تعاملات المصريين بالبورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع، نسبة 69.65 % من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 17.28 % والعرب على 13.08 %، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

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