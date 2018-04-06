شاهد.. دينا الشربيني مع عمرو دياب على المسرح في حفل دبي

فاجأت الفنانة دينا الشربيني الجميع اليوم، بعد أن ظهرت مع الهضبة عمرو دياب على المسرح، خلال فعاليات حفله الغنائي على المسرح الثقافي الرئيسي في القرية العالمية بمدينة دبي الإماراتية، إذ ظهرت "الشربيني" خلف فرقة "الهضبة" الموسيقية، وهي تتفاعل مع أغانيه.



يأتي هذا بعد انتشار صورة دينا الشربيني مع عمرو دياب في السوق الحرة بمطار دبي صباح اليوم، وهو يمسك يدها أمام المارة في قاعة الوصول.



والتقطت الصورة الأولى للهضبة والشربيني في المطار من الخلف، وظهر الثنائي ممسكين بيديّ بعضهما فى طرقات السوق الحرة بمطار دبي.

