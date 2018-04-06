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أخبار العالم

الخارجية الأمريكية توضح الهدف من العقوبات على روسيا

الجمعة 06/أبريل/2018 - 11:38 م
وزارة الخارجية الأمريكية
وزارة الخارجية الأمريكية
أحمد محرم
نقلت وكالة "سبوتنيك" عن وزارة الخارجية الأمريكية توضيحها أن الهدف من العقوبات المفروضة مؤخرًا على روسيا هو إرسال إشارة إلى الأخيرة، وليس قطع الحوار معها.

وقالت موسكو اليوم، إنها سترد بقوة على العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على رجال أعمال وشركات ومسؤولين حكوميين من روسيا.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان أنه لا يمكن لأي ضغوط أن تدفع روسيا لتغيير نهجها وأن العقوبات ليس من شأنها سوى توحيد المجتمع الروسي.

وفرضت الولايات المتحدة العقوبات اليوم في واحدة من أشد الخطوات التي تتخذها واشنطن لمعاقبة موسكو على عدد من الأنشطة منها المزاعم بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.

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