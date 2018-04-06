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أخبار العالم

رئيسة رابطة مراسلي البيت الأبيض: ترامب لا يعتزم حضور عشائنا السنوي

الجمعة 06/أبريل/2018 - 11:39 م
ترامب
ترامب
رويترز
قالت رئيسة رابطة مراسلي البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي اختلف مع عدة شخصيات ومنظمات ِإعلامية لن يحضر عشاء الرابطة للعام الثاني على التوالي.

وفي العام الماضي كان ترامب أول رئيس أمريكي لا يحضر هذه المناسبة في 36 عاما. كما تجاهل معظم مسؤولي إدارته العشاء.

وقالت مارجريت تاليف رئيسة الرابطة "أبلغنا البيت الأبيض أن الرئيس لا يعتزم المشاركة في عشاء هذا العام لكنه سيشجع أعضاء الجناح التنفيذي على الحضور والانضمام لنا بينما نحتفل بالتعديل الأول" للدستور الأمريكي.

والتعديل الأول هو ذلك الذي يتحدث عن حرية الصحافة.

وقالت تاليف مراسلة وكالة بلومبرج للأنباء إن المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز ستمثل إدارة ترامب في العشاء الذي يقام في 28 أبريل نيسان.

ومنحت رابطة مراسلي البيت الأبيض جوائز لمراسلي نيويورك تايمز و(سي.إن.إن) وموقع بوليتيكو الإخباري ورويترز هذا العام.

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