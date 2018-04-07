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حوادث

ضبط مرتكب واقعة سرقة مبلغ مالي من إحدى شركات خدمات الإنترنت ببورسعيد

السبت 07/أبريل/2018 - 12:12 ص
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
نجح ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد في ضبط مرتكب واقعة سرقة مبلغ مالى من إحدى شركات خدمات الإنترنت.
كان بلاغ ورد من جورج.س –ة صاحب إحدى شركات خدمات الإنترنت، مقيم بدائرة قسم شرطة العرب ببورسعيد باكتشافه سرقة مبلغ ( 320 ألف جنيه ) من داخل مكتب الحسابات بالشركة، وكذا سرقة جهاز تشغيل منظومة كاميرات المراقبة بالشركة.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع مديرية أمن بورسعيد لكشف غموض الحادث و ضبط مرتكبيه.. أسفرت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة أحمد .إ.ك - سن 26 - محاسب بالشركة ، ومقيم بدائرة قسم شرطة الزهور.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة بدافع الانتقام من المجنى عليه لوجود خلافات بينهما ، حيث قام بالإستيلاء على مفتاح المكتب بأسلوب المغافلة وصنع نسخة منه وعقب ذلك قام بإرتداء ملابس نسائية "نقاب" والصعود لمقر الشركة ، مستخدمًا المفتاح المصطنع وقام بسرقة جهاز تشغيل كاميرات المراقبة بقصد تعطيلها، وبإرشاده تم ضبط المبلغ المالى لدى خاله على.ح.م- سن 37 ، مقيم دائرة قسم شرطة الزهور والذى إستعان به لإخفاء المبلغ المالى " تم ضبطه".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

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