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رياضة

أحمد الشيخ يعود من جديد إلى النادي الاهلي

الجمعة 06/أبريل/2018 - 11:50 م
احمد الشيخ
احمد الشيخ
أعلن أحمد الشيخ لاعب النادى الأهلى والمعار الى صفوف نادي الاتفاق السعودي، عن عودته مجددا إلى صفوف الفريق الأحمر بعد انقضاء مدة إعارته للنادى، معبرا عن حبه للفريق ومجلس إدارته ولاعبيه، قبل آخر مباراة له معهم.

وكتب الشيخ عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا المباراة المقبلة يوم الخميس أمام التعاون بإذن الله ستكون آخر مباراة لى مع الفريق»، مقدما الشكر للنادى السعودى: «شكرًا نادى الاتفاق مجلس إدارة، وجهاز فنى، ولاعبى، وكل العاملين بالنادى، شكرًا جمهوره الذى تشرفت بوجودي معكم هذه الفترة القصيرة وأتمنى من الله لكم التوفيق.. تستاهلون».

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