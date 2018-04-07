مديرو الأمن يراجعون خطط تأمين الكنائس بالمحافظات.. فيديو

واصل مساعدو وزير الداخلية لمديريات الأمن فى كافة محافظات الجمهورية جولاتهم التفقدية للقوات والخدمات الأمنية لتأمين دور العبادة والمنشآت الحيوية والمهمة، وكذا المواقع الأمنية بنطاق مديريات الأمن والأقوال والارتكازات ونقاط التفتيش الأمنية والمرورية للتأكد من انتظام الخدمات وتنفيذ الخطط الأمنية والاطمئنان على حالة الاستنفار الأمنى والتأهب التي تشهدها كافة محافظات الجمهورية، ومنها مديرية أمن الشرقية، ومديرية أمن القليوبية، ومديرية أمن الدقهلية، ومديرية أمن الأقصر، ومديرية أمن سوهاج، ومديرية أمن الغربية، ومديرية أمن البحيرة، ومديرية أمن الفيوم، ومديرية الإسماعيلية، ومديرية أمن السويس.



تم التشديد على القوات باتخاذ كافة التدابير الاحترازية التي من شأنها حفظ الأمن فى ربوع البلاد خاصة فى ظل الحرب الشرسة التي تخوضها قوات الشرطة بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة لاقتلاع جذور الإرهاب.

