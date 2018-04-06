200 صورة في عزاء زوجة السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب

استقبل السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب ونقيب الأشراف، مساء أمس، الجمعة، المئات من الشخصيات العامة والحزبية والإعلامية والنيابية، بالإضافة إلي الوزراء والمسئولين والقيادات التنفيذية والأقارب، وذلك في مسجد عمر مكرم بالتحرير، لتقديم واجب العزاء في زوجته، التي توفت الثلاثاء الماضي، وشيعت جنازتها من مسجد الرحمن الرحيم في شارع صلاح سالم بمدينة نصر، بينما تتلقى عائلة الفقيدة العزاء يوم الإثنين المقبل بدار عائلة الشريف بأخميم بمحافظة سوهاج.



حيث شارك رجل الأعمال محمد أبوالعينين رئيس مجلس الأعمال المصري- الأوروبي، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، إلى مسجد عمر مكرم بالتحرير، لتقديم واجب العزاء، كما شارك الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والمهندس محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر، والنائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، والنائب أحمد هريدى، فى تقديم واجب العزاء، كما شارك محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وجلال السعيد وزير النقل السابق، المستشار عمر مروان، والدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف، والنواب كمال أحمد، وفؤاد بدراوى، والدكتور مجدى مرشد، وهشام عبد الواحد، ومصطفى سالم، جون طلعت، عبد الهادى بعجر، والنائب يوسف الشاذلى.



وشارك فى العزاء النائب عمرو غلاب، ومحمد الغول، والنائب محمد على والإعلامي أحمد موسى، وسليمان وهدان وكيل مجلس النواب، والدكتور عادل العدوى وزير الصحة السابق، وشارك الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق، وعاطف عبد الحميد محافظ القاهرة والإعلامي محمود بكرى، والدكتور مظهر شاهين، وعمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، في عزاء الفقيدة.



وقدم كل من الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، واللواء حاتم باشات، ومنير فخرى عبد النور وزير السياحة السابق، والكاتب الصحفي عبد الجواد أبوكب، واللواء سعد الجمال، رئيس لجنة الشئون العربية بالبرلمان، والنائب أحمد سعيد، وفايز بركات، واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية الأسبق، واللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية، والكاتب الصحفي أحمد دياب، وإيهاب الديب رئيس تحرير الحدث الاقتصادي، ومحمد عبد العليم داوود عضو مجلس النواب الأسبق، والكاتب صفوت عمران، والدكتور أحمد زكى بدر وزير التعليم العالي الأسبق، العزاء لـ "السيد الشريف" في وفاة زوجته.



وحضر اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، والنائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، والنائب السيد فليفل، رئيس لجنة الشئون الأفريقية، وكرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، وجلال هريدى رئيس حزب حماة وطن، والدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، وهاني ضاحى وزير النقل السابق، والكاتب الصحفي عمر حسانين، والكاتب عمر علم الدين، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والنائب سعيد حساسين عزاء زوجة وكيل أول مجلس النواب.



واستقبل "السيد الشريف" الشيخ محمود ياسين التهامي، نقيب المنشدين، والنائبة مارجريت عازر، وزكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، والنائب أكمل قرطام، والمستشار أحمد الفضالى، واللواء كمال الدالى محافظ الجيزة، وموسى مصطفى موسى المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، وعبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، واللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، وخالد فودة محافظ جنوب سيناء والإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، والنائب أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، والمستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، والنائب همام العادلى، والنائب أسامة هيكل، واللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، والنائب جابر الطويقى، وحمدى السيسى، لتقديم واجب العزاء في الفقيدة.



وشارك الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية والمستشار أحمد الزند وزير العدل الأسبق، وسامح فهمى وزير البترول الأسبق، واللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء الأسبق، وعبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، والنائب حسين أبو جاد، في تقديم واجب العزاء في مسجد عمر مكرم بالتحرير.