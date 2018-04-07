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ثقافة

«حوار ثقافي بين 3 قارات» في ختام الليلة الثامنة لمهرجان دمنهور الدولى السادس للفولكلور.. صور

السبت 07/أبريل/2018 - 04:23 ص
«حوار ثقافي بين 3
«حوار ثقافي بين 3 قارات» في ختام الليلة الثامنة لمهرجان دمنه
جمالات الدمنهورى
اختتمت الليلة قبل الأخيرة بمهرجان دمنهور الدولى للفلكلور بحوار ثقافى بين 3 قارات أفريقيا وأمريكا الجنوبية وآسيا على مسرح أوبرا دمنهور.

وقدمت فرقة حلايب وشلاتين من مصر وفرقة وزارة الشباب والرياضة من سيرلانكا وفرقة مارشيا جاييا عروض فنية متنوعة فى صورة حوار فنى يبين الاختلاف الثقافى بينهم من خلال التباين فى الأداء والحركات والرقصات ونوعية الموسيقى بين هذه الدول.

كما قدمت كل فرقة فقرة فنية تمثل تراثها وقدمت فرقة حلايب وشلاتين أغانى نوبية بالإضافة إلى رقصات فولكلورية هى رقصة لبيبوب التى تعبر عن التنافس للقفز الى العالم بمصاحبة السيف والكرباج ..واختتمت العرض برقصة الهوسيه وهى رقصة السيف والدرك

وأحيت ايضا أوركسترا لياوينج القومى وفرقة لياوينج للغناء والرقص من الصين الليلة الثامنة لمهرجان دمنهور الدولى السادس للفولكلور وسط حشد كبير من الحضور بأوبرا دمنهور الذى تفاعل مع الفقرات المتنوعة من الأغانى والمعزوفات والرقصات التراثية الصينية .

وقدمت الفرقة مزيجا من العروض المتنوعة والمميزة التى تعبر عن تاريخ دولة الصين ومعطياتها القومية من خلال مزيج من الفقرات المتنوعة الفولكلورية التى تبرز ثراء الثقافة الصينية وتنوعها.

يذكر أن فرقة لياوينج قد فازت بأكثر من سبعين جائزة محلية منها الجائزة الدولية الذهبية والجائزة القومية وجائزة التمييز وقامت بالعديد من الجولات الفنية إلى المملكة المتحدة وروسيا واليابان وكوريا وماليزيا وهونج كونج.
«حوار ثقافي بين 3 قارات» في ختام الليلة الثامنة لمهرجان دمنهور الدولى السادس للفولكلور.. صور
«حوار ثقافي بين 3 قارات» في ختام الليلة الثامنة لمهرجان دمنهور الدولى السادس للفولكلور.. صور
«حوار ثقافي بين 3 قارات» في ختام الليلة الثامنة لمهرجان دمنهور الدولى السادس للفولكلور.. صور
«حوار ثقافي بين 3 قارات» في ختام الليلة الثامنة لمهرجان دمنهور الدولى السادس للفولكلور.. صور
«حوار ثقافي بين 3 قارات» في ختام الليلة الثامنة لمهرجان دمنهور الدولى السادس للفولكلور.. صور
«حوار ثقافي بين 3 قارات» في ختام الليلة الثامنة لمهرجان دمنهور الدولى السادس للفولكلور.. صور
«حوار ثقافي بين 3 قارات» في ختام الليلة الثامنة لمهرجان دمنهور الدولى السادس للفولكلور.. صور
«حوار ثقافي بين 3 قارات» في ختام الليلة الثامنة لمهرجان دمنهور الدولى السادس للفولكلور.. صور
«حوار ثقافي بين 3 قارات» في ختام الليلة الثامنة لمهرجان دمنهور الدولى السادس للفولكلور.. صور
«حوار ثقافي بين 3 قارات» في ختام الليلة الثامنة لمهرجان دمنهور الدولى السادس للفولكلور.. صور
«حوار ثقافي بين 3 قارات» في ختام الليلة الثامنة لمهرجان دمنهور الدولى السادس للفولكلور.. صور
«حوار ثقافي بين 3 قارات» في ختام الليلة الثامنة لمهرجان دمنهور الدولى السادس للفولكلور.. صور
«حوار ثقافي بين 3 قارات» في ختام الليلة الثامنة لمهرجان دمنهور الدولى السادس للفولكلور.. صور
«حوار ثقافي بين 3 قارات» في ختام الليلة الثامنة لمهرجان دمنهور الدولى السادس للفولكلور.. صور
«حوار ثقافي بين 3 قارات» في ختام الليلة الثامنة لمهرجان دمنهور الدولى السادس للفولكلور.. صور

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