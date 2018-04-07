احذر.. 7 ذنوب مهلكات حذر منها النبي

حذرت دار الإفتاء المصرية من سبعة ذنوب في مُهلِكات، وقد حذر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم المسلم من الاقتراب منها.



وقالت الدار": سبعة ذنوب في الإسلام مُهلِكات ، إياك أن تُقدِم على واحدة منهن؛ قال صلى الله عليه وسلم: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ اليَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ الغَافِلاَتِ» متفق عليه.

