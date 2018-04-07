ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فكر دينى

احذر.. 7 ذنوب مهلكات حذر منها النبي

السبت 07/أبريل/2018 - 12:59 ص
صدى البلد
محمود ضاحي
حذرت دار الإفتاء المصرية من سبعة ذنوب في مُهلِكات، وقد حذر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم المسلم من الاقتراب منها.

وقالت الدار": سبعة ذنوب في الإسلام مُهلِكات ، إياك أن تُقدِم على واحدة منهن؛ قال صلى الله عليه وسلم: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ اليَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ الغَافِلاَتِ» متفق عليه.

ترشيحاتنا

حسن شحاتة: أنا تحت أمر الأهلي في أي وقت

شاب يحكي معاناته مع ارتفاع تكاليف الزواج : «معرفتش اشترى كل حاجة».. فيديو

أفعال لا يجب ممارستها والمعدة فارغة

حسن شحاتة ينصح محمد صلاح بعدم الانتقال إلى ريال مدريد.. فيديو

محمد أبوالعينين يقدم واجب العزاء في وفاة زوجة وكيل مجلس النواب ..فيديو و صور

عمر جابر: هذه المنتخبات ترافق «الفراعنة» في المربع الذهبي بالمونديال.. فيديو

«الألعاب الالكترونية» يكشف تفاصيل خطيرة عن «الحوت الأزرق».. فيديو

عمرو عبد الحق: محمد صلاح «لاعب الأسبوع» في دوري أبطال أوروبا.. فيديو

إمام الحرم المكي السابق يفتتح بطولة «الكوتشينة»

ميكانيكي يقتل طليقته بسبب شقة الزوجية في المنوفية

جوارديولا : ليفربول اقترب من نصف نهائي أبطال أوروبا

سيجارة حشيش تنهي حياة شاب بـ"عين شمس" .. فيديو وصور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

200 صورة في عزاء زوجة السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب

وفاء عامر تكشف كواليس «نسر الصعيد » و«السر» و«كارما» فى ضيافة «صدى البلد» ..صور وفيديو

«صدى البلد» يرصد استعدادات وتجهيزات «الكاتدرائية» قبل ساعات من قداس عيد القيامة .. صور

وفاء عامر تكشف عن ناديها المفضل وتوجه رسالة لجماهير الزمالك .. صور

مدير أمن القليوبية يتابع إجراءات تأمين الكنائس قبل الاحتفال بعيد القيامة.. صور

فيديو

شاهد.. أحمد سعد وسمية الخشاب يؤديان مناسك العمرة
شاب يحكي سبب تأخر زواجه: المغالاة في المهور سبب عزوف الشباب عن الزواج.. فيديو
حسن شحاتة: هذان النجمان هما الأفضل في تاريخ كرة القدم المصرية.. فيديو
عمر جابر: هذه المنتخبات ترافق «الفراعنة» في المربع الذهبي بالمونديال.. فيديو
عمر جابر: سأكون رئيس نادي الزمالك.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟