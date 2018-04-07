صحف اليوم.. مفاوضات الخرطوم لم تحسم الملفات العالقة بسد النهضة.. البابا تواضروس يترأس قداس «عيد القيامة» الليلة.. ورصد شركات تروج لبرامج حج وهمية

مفاوضات الخرطوم لـم تحسم الملفات العالقة بسد النهضة

شكرى: مشاورات حول النقاط الخلافية لإنهائها خلال ٣٠ يوما

الغندور: إحالة القضايا الخلافية لوزراء الرى للاتفاق حولها

البابا تواضروس يترأس قداس «عيد القيامة» الليلة

وزير خارجية السودان: إحالة نقاط الخلاف إلي وزراء الري بمصر والسودان وإثيوبيا

المفتى: يجوز اختيار المرأة قاضية طالما امتلكت القدرات المطلوبة

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الملا : ظهر يصل إلي الذروة.. ولا استيراد لـ"المسال"

أعلن سامح شكرى وزير الخارجية، فى ختام اجتماعات سد النهضة فى بالخرطوم، أنه تم بحث كل الموضوعات العالقة وكيفية تنفيذ التعليمات الصادرة عن زعماء الدول الثلاث فيما يتعلق بإيجاد وسيلة للخروج من التعثر الذى انتاب المسار الفنى فى المفاوضات من خلال مشاورات وزراء ثلاثة فى ثلاثة والتى تضم وزراء الخارجية والرى ومديرى أجهزة المخابرات بالدول الثلاث.وأضاف شكرى فى مؤتمر صحفى لمندوبى الصحف المصرية ـ عقب انتهاء الاجتماعات التى استمرت اكثر من 18 ساعة متواصلة، أنه تم تناول جميع القضايا التى ربما أدت إلى هذا التعثر وأيضا إلى الأطروحات المختلفة التى قد تقودنا إلى مسار وخارطة طريق للتعامل مع هذه القضايا والخروج مما انتابها من توقف لهذه المفاوضات.وأكد أن المشاورات كانت شفافة وفيها كثير من الصراحة وتناولت كل الموضوعات ولكن لم تسفر عن مسار محدد ولم تؤت نتائج محددة يمكن إعلانها مشيرا إلى انه سوف نستمر وفقا لتعليمات القادة فى أن نسعى للانتهاء من هذا الأمر خلال مدة 30 يوما، اعتبارا من أول أمس وتمتد حتى 5 مايوالمقبل للامتثال لتعليمات الزعماء لإيجاد وسيلة لكسر الجمود خلال هذه الفترة.من جانبه أعلن وزير الخارجية السودانى إبراهيم الغندور فى مؤتمر صحفى ايضا فى ختام الاجتماعات عدم التوصل لاتفاق مشترك، بين السودان وإثيوبيا ومصر، حول سد النهضة مشيرا الى ان المفاوضات التى انعقدت فى الخرطوم لمدة يومين، كانت بناءة ومهمة، وكان من الممكن أن تخرج بإجابات شافية، وفسر عدم الوصول إلى قرار، قائلا ان «هذا هوحال القضايا الخلافية» التى تحتاج الى صبر وارادة كما كشف عن أن القضايا التى لم يتم الاتفاق حولها، جرت إحالتها إلى وزراء الرى فى الدول الثلاث والجهات الفنية، دون تحديد موعد أومكان اجتماعهم فيما لم يتم تحديد موعد جولة جديدة من المفاوضات وأشار الغندور إلى إمكانية الاجتماع مجددا إن تطلب الأمر ، وقال «نحن نعمل بناء على توجيهات من رؤساء الدول الثلاث».وحول نقاط الخلاف، قال غندور إن »الخلافات لا أستطيع ذكرها هنا وقد جلسنا وناقشنا كثيرا من القضايا، لكن فى النهاية لم نستطع الوصول لتوافق للخروج بقرار مشترك». وضم الوفد المصرى رفيع المستوي وزير الخارجية سامح شكرى و الوزير عباس كامل رئيس جهاز المخابرات ووزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبد العاطى وشارك فى الاجتماعات الخبراء الفنيون بالدول الثلاث وذلك وسط امتناع جميع الوزراء عن الإدلاء بأى مؤشرات اومعلومات عن ما تتم مناقشته خلال الجلسات السرية المغلقة ليوم اضافى.وكان وزير الخارجية السودانى قد ألقى كلمة افتتاحية للاجتماعات أكد فيها أن روح المحادثات المتعلقة بمفاوضات سد النهضة إيجابية واخوية ومتأثرة بنفس الروح الإيجابية التى أرساها زعماء الدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا خلال اجتماع القمة التى عقدت علي هامش القمة الإفريقية في أديس أبابا في يناير الماضي.وعقد علي مدار اليومين الماضيين اكثر من 10 جلسات تخللتها مناقشات ومباحثات من الوفود الثلاثة وتم رفعها عشرات المرات للتشاور لمدة نحو ساعة بين كل وفد وأعضائه وسط تحفظ وسرية كاملة من جميع الوفود ودون إعلان تفاصيل وفحوي المفاوضات الثلاثية التي دارت في كل جلسة حيث دارت بين وفود دول مصر والسودان واثيوبيا مباحثات مباشرة حول بعض النقاط التي استمرت حتي صباح أمس .يحتفل الاقباط الارثوذكس الليلة بسبت النور وعيد القيامة المجيد والذى تستمر صلواته التى تقام فى جميع كنائس مصر حتى صباح الغد، ويترأس البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة قداس عيد القيامة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ومن المقرر ان يحضر الصلاة مندوب عن السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وعدد من الوزراء وسفراء دول عربية وأجنبية وسياسيون ورؤساء احزاب ونقابات وشخصيات عامة ونحو ألفي قبطى فقط نظرا لوجود اصلاحات داخل الكاتدرائية التى تحتفل بمرور خمسين عامآ على بنائها هذا العام، والتى تتسع لاستقبال أكثر من عشرة آلاف شخص، ويستقبل البابا تواضروس غدا كبار رجال الدولة والمواطنين الذين سيتوافدون للتهنئة بالعيد . وكان الأقباط الأرثوذكس قد أقامواأمس صلوات الجمعة العظيمة اوالحزينة وهى ذكرى صلب ودفن السيد المسيح حسب العقيدة المسيحية ويعتبر هذا اليوم أقدس ايام السنة وأكثرها أهمية، واستمر الصوم الانقطاعى ( بدون تناول أى شراب أوطعام ) فى هذا اليوم نحو18 ساعة بدأت من منتصف ليلة الخميس وحتى السادسة مساء الجمعة.واستعدت الكنائس لاستقبال أفراح القيامة بالورد وتبديل ستائر الجمعة الحزينة السوداء بأخرى حمراء وعلقت أيقونات السيد المسيح وهو منتصر على الموت، وعقب قداس القيامة الذى يبدأ فى نحو الثامنة مساء وينتهى مع الساعات الأولى من فجر الأحد ينهى الأقباط أطول أصوام العام والتى استمرت 55 يوما تناولوا خلالها طعاما نباتيا فقط وعادة يفطر الأقباط عقب القداس طعاما خفيفا، ويكون الافطار الحقيقى فى وجبة الغداء غدآ الأحد حيث تجتمع العائلات ويتناولون أنواعا مختلفه من اللحوم حسب الحالة الاقتصادية فهناك من يتصدر الديك الرومى مائدتهم وهناك من يكتفون بقليل من أى نوع من انواع اللحوم .انتهي الاجتماع الموسع الخاص بسد النهضة الذي عقد بالخرطوم دون التوصل إلي نتائج، وأكد سامح شكري وزير الخارجية انه تم بحث كل الموضوعات العالقة لايجاد وسيلة للخروج من التعثر الذي انتاب المسار الفني في المفاوضات لكنها لم تسفر عن مسار محدد، ولم تؤت بنتائج محددة يمكن الاعلان عنها، مشيرا إلي أن المشاورات سوف تستمر وفقا لتعليمات القادة من أجل الانتهاء من هذا الأمر خلال ٣٠ يوما، تمتد حتي ٥ مايو المقبل لايجاد وسيلة لكسر الجمود خلال هذه الفترة.. ووصف وزير الخارجية السوداني إبراهيم الغندور المفاوضات بالبناءة والمهمة، مؤكدا انه كان من الممكن ان تخرج باجابات شافية، مبررا عدم الوصول إلي قرار بالقول إن هذا هو حال القضايا الخلافية كما كشف عن أن القضايا التي لم يتم الاتفاق حولها، جري ترحيلها إلي وزراء الري في الدول الثلاث، دون تحديد موعد أو مكان اجتماع الوزراء المعنيين بذلك الأمر.وكانت الاجتماعات التي شارك فيها وزراء الخارجية والمياه واجهزة المخابرات من الدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا استمرت اكثر من ١٨ ساعة متواصلة وشملت اكثر من ١٠ جلسات، وضم الوفد المصري رفيع المستوي وزير الخارجية سامح شكري والوزير عباس كامل القائم بأعمال رئيس جهاز المخابرات ووزير الموارد المائية والري د.محمد عبدالعاطي.قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إنه يجوز اختيار المرأة قاضية إذا امتلكت القدرات المطلوبة، لأنه قول كثير من أهل العلم، وإن كان هناك خلاف في ذلك فهو خلاف علمي ثري نفخر به كمسلمين، واختيار ولي الأمر لأي قول من أقوال أهل العلم تحقيقًا للمصلحة يكون رافعًا للخلاف، كما قرره العلماء.وأشار المفتي، في تصريحات له، اليوم، إلى أن هناك مؤشرات كثيرة تدل على أن المجتمع يتجه نحو الرقي والتقدم، منها ما هو ملاحظ وظاهر في تزايد نسبة حضور المرأة في العمل التشريعي، والوظيفة العامة الآن مقارنة بسنوات سابقة، بل نجد أن الدولة ترسِّخ أقدامها في هذا الإطار بالاعتماد على الكفاءة بغض النظر عن كون الكفء الذي يتولى الوظيفة رجلًا أو امرأة.ولفت إلي أن معايير اختيار الباحثين في المجال الشرعي أو الإعلامي داخل دار الإفتاء يعتمد على العلم والكفاءة بغض النظر عن صفته رجلًا أو امرأة، بل لقد ازداد عدد السيدات الباحثات داخل الدار في السنوات الأخيرة؛ مما يبرهن على أن المرأة قادرة على أن تعطي في هذا المجال ما دامت امتلكت أدواته وقدراته.وأضاف المفتي، أن العلم هو الأساس الذي ننطلق فيه من النص الشرعي الذى حث العقل على التفكر والتدبر والنظر في ملكوت السموات والأرض والاعتبار بأحوال الأمم السابقة، مؤكدًا على أنه لا توجد أمة من الأمم نهضت بغير العلم، وعند النظر إلى الحضارة الإسلامية نجد أنها أنارت الدنيا وأعطت الكثير هنا وهناك من علوم شرعية وعلوم مدنية وغير ذلك.وأشار إلى أن العلوم في الشريعة الإسلامية هي علوم متكاملة وليست متضادة أو متنافرة، بل كل منهما يتكامل مع الآخر بحيث ينتج إنسانًا واعيًا مثقفًا له نظرة خاصة في هذا الكون، وفي مسيرته للحياة، وهذه النظرة المتكاملة هي التي نريد لها أن تُعَمق جذورها في المجتمع وليس على مستوى الفرد فقط.وتابع :« نحن نريد إنسانًا متسلحًا بالعلم والمعرفة، مدركًا لواقعه ومجتمعه، وممارسًا لحقوقه السياسية، سواء كان رجلًا أو امرأة، لنكون حينئذٍ أمام وعي حقيقي متكامل».قال ناصر تركي عضو اللجنة العليا للحج السياحي، إن غرفة شركات السياحة رصدت قلة من شركات السياحة وأشخاص من خارج القطاع السياحي يعلنون عبر مواقع السوشيال ميديا والمطبوعات الورقية عن أسعار متدنية غير حقيقية لبرامج الحج أقل من الأسعار الرسمية بهدف النصب على المواطنين والتدليس عليهم فضلًا عن حرق أسعار البرامج لجذب أكبر عدد من المتقدمين على حساب الشركات الجادة.وأضاف لـ"الوطن" أن اللجنة كلفت الغرفة بضرورة ضبط السوق وحماية الشركات الملتزمة بالقواعد والضوابط المنظمة للحج، مع ضروة إبلاغ العليا للحج والعمرة بأسماء الشركات المخالفة لفرض العقوبات الرادعة التي قد تصل لوقف الترخيص.أكد الدكتور مجدي عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون الجمارك الجديد وإعداد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون ليتم إصدراهما في وقت واحد.جاء ذلك خلال لقائه، الخميس، بأعضاء لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة الأمريكية برئاسة حسن حجازى وحضور حسام نصر، الرئيس المشارك للجنة.وأضاف «عبدالعزيز» أن مصلحة الجمارك تقوم حاليا بتطوير شامل لمنظومة الجمارك وتسعى لتطبيق منظومة الشباك الواحد بالتنسيق مع جميع الجهات الرقابية لاستصدار الموافقات من خلال المنظومة التكنولوجية.وتابع أنه سيتم تقديم العديد من التيسيرات الجمركية لتوفير خدمة أفضل للمتعاملين من خلال تقليص عدد المستندات الجمركية المطلوبة، واختصار الوقت اللازم للحصول على الإفراج النهائي وتحديد ضوابط لتطبيق إدارة المخاطر الشاملة بالتنسيق مع الجهات الأخرى بالدولة مع الاحتفاظ بالمستندات إلكترونيا ومكافحة التهرب الجمركي بما يسهم في خفض الفترة الزمنية للإفراج الجمركي.وأشار «عبدالعزيز» إلى أن مشروع القانون الجديد قد راعى وضع تعريفات واضحة لكل المصطلحات التي أثار تفسيرها جدلا خلال الأعوام الماضية كتعريف المستودع والميناء الجاف والوزير المختص والأسواق الحرة والإفراج المسبق وغيرها.وأوضح أن مشروع قانون الجمارك الجديد الموحد دمج بين قانونى الجمارك والإعفاءات الجمركية وإعادة السماح المؤقت ورد الضرائب لقانون الجمارك مع تقليل المدة الزمنية، كما تمت مراعاة تحديد قانونية وضوابط التحويل من النظم الجمركية الخاصة لنظام الإفراج النهائي.كما تم تحديد المستندات الإلكترونية وتقسيط الضريبة الجمركية على الآلات والمعدات الصناعية وتغليظ عقوبة التهرب الجمركي، وقاربنا على الانتهاء من تحرير 80 ألف محضر تهرب جمركي خلال الفترة الماضية.وأعلن رئيس مصلحة الجمارك أن مشروع القانون الجديد أعفى السيارات الخاصة بذوى الإعاقة الكاملة ومصابي العمليات الحربية من أفراد القوات المسلحة ومصابي المهام الأمنية من أفراد الشرطة والمكفوفين من الضريبة الجمركية.وأردف «عبدالعزيز» أنه يجرى حاليا التنسيق مع الجهات الحكومية والوزارات المعنية بالكشف عن البضائع المستوردة لسرعة إجراءات الكشف والتحليل والقياس بما يؤدي إلى سرعة الافراج عن تلك البضائع بهدف تعزيز الاستثمارات وحركة التجارة الدولية في مصر وخاصة مع تنفيذ مشروع محور قناة السويس ولضمان توافر البضائع والسلع بالسوق المحلية وبما يصب في النهاية في مصلحة المستهلك.وقال رئيس مصلحة الجمارك إنه ينتظر موافقة وزارة التجارة والصناعة خلال الأيام المقبلة على قبول بدء الإجراءات بصور المستندات الخاصة بالمتعاملين مع الجمارك حيث انتهينا من وضع جميع المستندات الخاصة بالمتعاملين مع الجمارك على الشبكة الإلكترونية الخاصة بالمصلحة والتى تتضمن 9 مستندات على رأسها السجل التجاري بحيث لا يتم إعادة طلبها من المتعاملين مرة أخرى.كشف المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عن تنفيذ 16 مشروعا لتنمية الانتاج باجمالي استثمارات 25 مليار دولار وسيتم ادخال هذه المشروعات علي الانتاج تباعا خلال السنوات الاربع المقبلة.اضاف نجحنا في خلال الاربع سنوات الماضية في تنفيذ 24 مشروعا باستثمارات 16.2 مليار دولار اجمالي انتاجها اليومي 4.1 مليار قدم مكعب غاز وحوالي 36 الف برميل متكثفات بدأ باكورة انتاج حقل ظهر وحقول أتول ونورس وغرب دلتا النيل التي ساهمت بقوة في زيادة انتاج الغاز وجاري حاليا استكمال مراحل الانتاج التالية لحقل ظهر للوصول الي ذروة انتاجه بمعدل 2.7 مليار قدم مكعب غاز يوميا ودخول المرحلة الثانية من حقول غرب دلتا النيل "شمال الاسكندرية وغرب المتوسط" وتشمل حقول جيزة وفيوم وريفن علي خريطة الانتاج اعتبارا من نهاية العام الحالي ليرتفع انتاج مرحلتي مشروع حقول شمال اسكندرية تدريجيا الي 1.6 مليار قدم مكعب غاز يوميا. اضاف هذه الجهود المبشرة هي طريقنا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بنهاية هذا العام ان شاء الله ونتوقف عن استيراد الغاز المسال. ومن المخطط وضع أول ثلاث ابار علي الانتاج من مشروع المرحلة "9ب" غرب الدلتا بالمياه العميقة بالبحر المتوسط مع شركة شل العالمية خلال العام المالي 2018/2019 كما نخطط للبدء في مشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعي في البحر المتوسط مثل سلامات ونوتس وساتيس وحدوة وهي اكتشافات كبيرة نحتاج لتنميتها علي مدار السنوات القليلة المقبلة لتدعيم انتاجنا من الغاز.