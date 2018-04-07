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10 علاجات منزلية للتخلص من آلام الصدر

السبت 07/أبريل/2018 - 01:43 ص
ألم الصدر
ألم الصدر
أمل مجدى
يعتقد البعض أن ألم الصدر يسبب النوبة القلبية، لكن هناك العديد من الأسباب المحتملة للألم في منطقة الصدر، ونشر موقع “medicalnewstoday” علاجات منزلية لألم الصدر.

1- اللوز
يساعد تناول بضعة لوز أو شرب كوب من حليب اللوز فى علاج ألم الصدر بسبب الدهون التى لها أثر إيجابى على صحة القلب.

2- أي شئ بارد
السبب الشائع لألم القلب أو الصدر هو إجهاد عضلي. فإن تسخين المنطقة بشئ بارد يوقف الألم والتورم.

 
3- المشروبات الساخنة
يساعد المشروب الساخن على التخلص من الغازات وتعزيز الهضم، كما تمنع المشروبات مثل الكركديه حدوث مضاعفات فى القلب.

4- صودا الخبز
إضافة صودا الخبز إلى الماء الدافئ أو البارد يقلل الألم .

5-  الثوم
يساعد على علاج أمراض القلب، ويمكن خلط فص أو اثنين من الثوم المفروم مع كوب من الحليب الدافئ.

6- خل التفاح

خل التفاح هو علاج منزلي آخر للمساعدة في الارتجاع الحمضي. يدعي الناس أن شربه قبل أو بعد تناول وجبة ما قد يمنع ارتداد الحمض.

7- الإسبرين

من الأفضل تناول الأسبرين إذا كان يعاني من ألم في الصدر كمسكن للألم.


 
8- الاستلقاء
عندما يصيبك الألم في القلب ، قد يؤدي الاستلقاء إلى الشعور ببعض الراحة،يساعد الوضع المستقيم فى تخفيف الألم .

9- الزنجبيل

الزنجبيل له تأثيرات مضادة للالتهاب ،ويخفف الألم .


10- الكركم

الكركم لديه خصائص مضادة للالتهابات التي قد تخفف من أعراض الألم في الصدر، وملعقة صغيرة من الكركم مع كوب من الحليب الدافئ. يجب أن يكون الخليط قبل النوم للمساعدة في تخفيف الألم.

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