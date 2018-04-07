25 صورة تلخص فرحة الأطفال في حفل يوم اليتيم بـ «آثار الهرم»

نظمت منطقة آثار الهرم احتفالية بمناسبة يوم اليتيم، حيث استضافت المنطقة عددا من الأطفال الأيتام من مؤسسة التثقيف الفكري ودار الشروق ودور أخرى.



وكشفت أسماء صلاح مفتشة آثار ميت رهينة أنها تعاونت مع زملائها في منطقة آثار الهرم ومنطقة أبو رواش وأثار إمبابة، لإدخال الفرحة على قلوب الأطفال وإسعادهم في هذا اليوم.



وتابعت «قمت مع زملائي وبالجهود الذاتية بتقديم هدايا بسيطة ورمزية للأطفال، كما أعددنا لهم فقرات فنية وثقافية مع العرائس، والتي حازت على إعجاب الأطفال وإسعادهم».



ووجهت الشكر لكل زملائها بمنطقة الهرم ومحمد العطار ومحمد عرفه ونجوان السيد، حيث أنهم حرصوا جميعا علي أن يخرج الحفل بشكل جيد، مؤكدة أن الأيتام يحتاجون للعطف والدعم المعنوي أكثر من المادي.