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كارمن سليمان تشعل «السوشيال ميديا» بإطلالتها في حفل «كوماندوز».. صور

السبت 07/أبريل/2018 - 01:08 ص
صدى البلد
لمياء الياسين -ريهام قدرى
ظهرت المطربة الشابة كارمن سليمان بإطلالة مميزة أثناء إحياء حفل برفقة الفريق الشبابي كوماندوز بالصالة المغطاة بمناسبة نجاح الفريق وتكريم بعض أعضائه.

ظهرت كارمن بإطلالة كاجوال اتسمت بالبساطة، مرتدية توب أبيض بشراشيب وبنطلون أسود شارلستون من القماش وهو موضة ربيع وصيف ،2018 وبعض الإكسسوارات الشبابية الرقيقة وتسريحة شعر مموج غاية فى البساطة منسدل على الجانبين ومكياج بعيد عن التكلف بالألوان النحاسية.

ومن المقرر أن تقدم كارمن سليمان مجموعة من أهم الأغاني بالمؤتمر الشبابي، بهدف تنمية مهارات الشباب وتعليمهم طرق مواجهة التحديات في الحياة.
كارمن سليمان تشعل «السوشيال ميديا» بإطلالتها في حفل «كوماندوز».. صور
كارمن سليمان تشعل «السوشيال ميديا» بإطلالتها في حفل «كوماندوز».. صور

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