الوادي الجديد في أسبوع.. مهرجان شعبي للاحتفال بفوز السيسي.. وتفعيل الشراكة بين التعليم الفني والمصانع.. وفوز 48 مواطنا بحج الجمعيات.. والانتهاء من الاستعدادات لشم النسيم

48 مواطنا بحج الجمعيات.. والانتهاء من الاستعداد لشم النسيم

مهرجان شعبي للاحتفال بفوز السيسي بالساحة الشعبية في الوادي الجديد

تفعيل الشراكة بين التعليم الفني ومصانع الوادي الجديد

48 فائزا فى قرعة حج الجمعيات بالوادى الجديد

الانتهاء من الاستعدادات لشم النسيم

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار الأسبوع المنقضي منها تنظيم احتفالية لحملة "كلنا معاك من أجل مصر" بالوادي الجديد، بمناسبة فوز الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة لفترة ولاية ثانية.حضر الاحتفالية بالساحة الشعبية بمدينة الخارجة، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وجميع القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية وممثلي الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات الأهلية ولفيف من المواطنين بمراكز المحافظة المختلفة، وممثلو حركات" شارك"، "قلب واحد" والتي ضمت شباب من مراكز المحافظة لحث المواطنين علي المشاركة في الانتخابات الرئاسية.أحيا الحفل الفنان أحمد جوهر، وفرقة الفنون الشعبية بقصر ثقافة الوادي الجديد وفنانو المحافظة وبعض المواهب الشابة بالتربية والتعليم.وتضمنت الاحتفالية كلمات للدكتور محسن عبد الوهاب منسق حملة "كلنا معاك" بالوادي الجديد، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، عن إنجازات الرئيس خلال الفترة الماضية، علي أرض المحافظة أبرزها مشروع الـ1.5 مليون فدان والطرق العرضية، إضافة إلى فقرات فنية وموسيقية وأغنيات وأشعار في حب مصر يقدمها بعض الأدباء بالمحافظة.ومن ضمن الفعاليات تفعيل الشراكة بين التعليم الفني ومصانع المحافظة، حيث أجرى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد يرافقه الدكتور أحمد الجيوشي، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني جولة تفقدية لبعض من مصانع المحافظة حيث تفقدا خلالها (مصنع الخزف – مصنع ملابس المحافظة – بعض من مصانع التمور الخاصة ).وتهدف الجولة إلى بحث آليات إنشاء وتفعيل شراكة فيما بين التعليم الفني والمصانع تمهيد لإنشاء أقسام جديدة بمدارس المحافظة الفنية تخدم الصناعات البيئية بالمحافظة وتفعيل قسم الخزف لتدريب الطلاب على هذه الحرف اليدوية مما يوفر عمالة مدربة وماهرة تستطيع الحفاظ على الهوية الواحاتية والدخول لسوق العمل.واطًلع الجيوش على مراحل التصنيع وآليات عمل المصنع وأشار إلى ضرورة توقيع بروتوكول خاص لتوفير عمالة من الطلاب وتدريبهم على التصنيع بقسم النسيج بالإضافة إلى المشاركة في الانتاج والتصنيع بهدف زيادة ومضاعفة الانتاج والتوسع فيه .وكان من ضمن الفعاليات إجراء قرعة حج الجمعيات , حيث قال امام فوزى مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بالوادى الجديد, أن المحافظه قد حصلت على 48 تأشيرة للحج هذا العام منها حالة إنسانية وتأشيره أخرى للمشرف مؤكدا على أن المديرية سوف تتواصل مع الفائزين لاستكمال الإجراءات الإدارية ودفع الرسوم.وكانت القرعة قد أجريت بالوزاره بحضور أيمن عبدالموجود، المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة بوزارة التضامن، وعلي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، والدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية و ممثلين عن الجمعيات ومديريات التضامن بالمحافظات.وكانت اخر الفعاليات انتهاء مديرية أمن الوادي الجديد من إجراءاتها حيث رفعت درجة الاستعدادات القصوى بجميع الخدمات والنقاط الأمنية لتأمين الكنائس والمنشآت والحدائق خلال احتفالات المواطنين بيوم اليتيم وعيد القيامة وشم النسيم الأيام.وأكد اللواء عبد الرحمن شحاتة مدير أمن الوادي الجديد، أنه تم وضع خطة لتأمين المواطنين خلال الاحتفال بأعياد شم النسيم من خلال نشر الخدمات الأمنية على مدار الساعة، مع تشديد الإجراءات الأمنية على المنشآت العامة والحيوية وزيادة معدلات التأمين للمنشآت الحيوية والشرطية.وأكد أن الأجهزة الأمنية أتمت استعداداتها لتأمين الاحتفالات بعيد القيامة وعيد شم النسيم؛ كما تم وضع خطة أمنية، لتأمين الاحتفالات بعيد شم النسيم من خلال تكثيف الخدمات على الحدائق والمتنزهات.من جانب آخر طالب اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بفتح جميع الحدائق والمنتزهات العامة والمواقع السياحية امام المواطنين خلال أعياد شم النسيم مجانا.وشدد المحافظ على مسئولي السياحة والآثار بالمحافظة بالمرور ومتابعة الخدمات المقدمة لتكون بالمستوى اللائق، وحل أي مشكلة قد تواجه المواطنين والزائرين.