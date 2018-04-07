إقبال كبير على A Quiet Place في دور العرض المصرية

شهدت دور العرض المصرية إقبالا كبيرا على فيلم الرعب A Quiet Place، بعد انطلاقه قبل أيام، والذي يعد الصمت لغة الحوار في الفيلم، فعندما يعيش أحدنا كفريسة لا يفكّر إلا كصيّاد، كيف تنجو أسرة من هجوم مخلوقات لا تراها؟



تدور أحداث فيلم A Quiet Place حول أسرة مكوّنة من 4 أفراد يعيشون في قرية صغيرة، ولكن حياتهم مشروطة بالصمت، لأن حولهم في كل مكان مخلوقات غامضة تصطاد فريستها لو أصدرت صوتًا.



ووصل تقييم الفيلم على موقع IMDb إلى 8.4، ومن خلاله يتعاون لأول مرة الزوجان إيميلي بلانت الحاصلة على جائزة جولدن جلوب، وجون كراسينسكى المرشح لجائزة برايم تايم 3 مرات في بطولة الفيلم، ويشاركهم الممثل ليون روسوم، وسيناريو برايان وودس، سكوت بيك، بالتعاون مع مخرج الفيلم جون كراسينسكى.