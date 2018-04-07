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أخبار العالم

إيقاف ترشيح فلسطيني موالٍ لقطر لمجلس العمال البريطاني

السبت 07/أبريل/2018 - 04:24 ص
جيمي كوربن زعيم حزب
جيمي كوربن زعيم حزب العمل البريطاني
قسم الخارجي
أوقف مجلس حزب العمال البريطاني في لندن ترشيح سامح حبيب 32 عاما، ناشط فلسطيني مرتبط بجماعة موالية لقطر، وذلك بسبب مزاعم متعلقة بمعاداة السامية، مما أحدث نكسة للزعيم العمالي جيريمي كوربين.

وكان حبيب قد ارتبط سابقا بجماعة غامضة مؤيدة لقطر تدعى "مركز لندن للشؤون العامة"، والتي ضغطت على نواب بريطانيين لمقاطعة مؤتمر المعارضة القطرية لعام 2017 التي نظمه المعارض المنشق خالد الهيل.

وجاء تعليق ترشح حبيب بعد نشر نصحيفة "صنداي تليجراف" تقارير عن تعليقات معادية للسامية أدلى بها في 2010، ومقالات إخبارية مثيرة للجدل نشرت عندما كان حبيب يقوم بتحرير صحيفة تليجراف الفلسطينية.

ويدير حبيب أكاديمية بريطانية للتدريب والتطوير، تقدم دورات قصيرة في الإعلام وتكنولوجيا المعلومات والمحاسبة وغيرها من التخصصات، وترتبط بشركات أخرى، وكان حبيب حتى شهر مارس رئيس قسم الاتصالات في مركز العودة الفلسطيني بلندن.

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