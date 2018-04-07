شيكابالا «المتألق» يسجل 10 أهداف ويصنع 5 هذا الموسم.. فيديو

عاد صانع الألعاب المصري محمود عبد الرازق شيكابالا للتألق من جديد هذا الموسم، بعد انضمامه لصفوف فريق الرائد السعودي، حيث سجل 10 أهداف وصنع 5، ليكون قد ساهم في إجمالي 15 هدفا بشكل مباشر هذا الموسم.



وسجل شيكابالا 9 أهداف مع الرائد هذا الموسم، منها 8 أهداف في الدوري السعودي الممتاز، وهدف في كأس ولي العهد السعودي، كما سجل شيكابالا هدفا عاشرا مع منتخب مصر في مرمى منتخب غانا في تصفيات كأس العالم.



وصنع شيكابالا 5 أهداف هذا الموسم مع فريقه الرائد جميعها في بطولة الدوري السعودي الممتاز.



ورغم تألق شيكابالا، فريقه الرائد تأكد وجوده في منطقة الهبوط في نهاية الدوري، وسيخوض مباراة فاصلة مع فريق من الدرجة الأولى لتحديد بقائه في الدوري السعودي.