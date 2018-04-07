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رياضة

حسن شحاتة: تلقيت تهديدا لتقديم استقالتي من تدريب المنتخب بعد «25 يناير».. فيديو

السبت 07/أبريل/2018 - 05:04 ص
حسن شحاتة
حسن شحاتة
كشف حسن شحاتة المدير الفنى للمنتخب المصرى السابق، عن سبب تقديمه لاستقالته من تدريب المنتخب المصرى عقب ثورة يناير 2011.

وقال «شحاتة» خلال ببرنامج «أنا وأنا» الذي يذاع عبر قناة ON E،: "تلقيت اتصالا من كابتن سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة وقتها بعد الخروج من تصفيات كأس الأمم الإفريقية أمام منتخب جنوب إفريقيا، ليخبرنى بتقديم استقالتي من تدريب المنتخب الوطنى".

وأكمل المعلم: "طلب زاهر منى التواجد فى اتحاد الكرة فى اليوم التالى لتقديم استقالتي، والتقيت رئيس اتحاد الكرة وأخبرنى أن هناك مسئولين كبارا فى الدولة لا يرغبون في وجودي".

وتابع: "كنت محسوبا على نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك وهذا هو السبب، وتركت تدريب المنتخب مجبرا على ذلك".

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