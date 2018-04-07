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رياضة

ليفربول يواجه إيفرتون في لقاء الديربي اليوم.. وشكوك حول مشاركة محمد صلاح

السبت 07/أبريل/2018 - 06:02 ص
صدى البلد
كتب - خالد طلعت
يلتقي فريق ليفربول الذي يضم النجم المصري الدولي محمد صلاح مع فريق ايفرتون ظهر اليوم السبت في مباراة ديربي الميرسيسايد ضمن مباريات المرحلة 33 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وتحوم الشكوك حول مشاركة محمد صلاح مع فريقه ليفربول في مباراة اليوم، بعد تعرضه لإصابة طفيفة في مباراة فريقه السابق أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع أن يبدأ صلاح المباراة على مقاعد بدلاء فريقه ليفربول، وقد يشارك بديلا لبعض الوقت في الشوط الثاني بحسب سير أحداث المباراة.

ويحتل صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 29 هدفا بفارق 5 أهداف عن هاري كين مهاجم توتنهام صاحب المركز الثاني بـ24 هدفا.

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