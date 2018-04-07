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رياضة

"كهربا" يواصل الصيام التهديفي لـ 20 مباراة متتالية طوال ستة أشهر مع اتحاد جدة

السبت 07/أبريل/2018 - 08:00 ص
صدى البلد
كتب - خالد طلعت
واصل المهاجم المصري محمود عبد المنعم كهربا، صيامه عن التهديف مع فريقه اتحاد جدة في بطولة الدوري السعودي الممتاز على مدار 20 مباراة متتالية طوال أكثر من ستة أشهر و10 أيام.

وكان آخر هدف سجله كهربا مع اتحاد جدة في الدوري السعودي في مرمى التعاون يوم 28 سبتمبر 2017، أي منذ 190 يوما بالتمام والكمال.

ومنذ ذلك التاريخ، خاض اتحاد جدة 20 مباراة متتالية في الدوري السعودي، شارك كهربا أساسيا مع الفريق في 18 مباراة منها 17 ضمن التشكيلة الأساسية، ولعب إجمالا 1435 دقيقة دون أن يسجل أي هدف في الدوري السعودي.

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