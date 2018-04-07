عمرو عبد الحق: محمد صلاح «لاعب الأسبوع» في دوري أبطال أوروبا.. فيديو

علق الإعلامي عمرو عبد الحق عن جائزة أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع، قائلا: «من المفترض أن يكون كريستيانو رونالدو أفضل لاعب هذا الأسبوع».



وقال عبدالحق عبر برنامجه «صدى الرياضة» المذاع علي قناة صدي البلد، إن هناك أخبارا تداولها البعض بأن محمد صلاح أفضل لاعب في جولة الذهاب لدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.



ومن جانب آخر قال عاطف شادي الناقد الرياضي، أن بالتصويت على أفضل لاعب خلال الأسبوع هو محمد صلاح، ويأتي بعده كريستيانو رونالدو.



وواصل أن محمد صلاح مرشح أن يكون أفضل لاعب هذا الشهر فى الدوري الإنجليزي، ومرشح أيضا من قبل رابطة أندية الدوري الإنجليزي.