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مؤسسة «حلقة وصل» تقيم احتفالية للأيتام بمساعدة بنك الكساء

السبت 07/أبريل/2018 - 12:36 ص
حفل الأيتام
حفل الأيتام
أمل مجدى
شاركت مؤسسة همزة مع بنك الكساء فى يوم اليتيم فى مدرستين عن طريق تقديم وجبات وملابس لأكثر من 300 طفل يتيم، كما تم تقديم ألعاب وأدوات مدرسية للأطفال فى أجواء مليئة بالبهجة والأغاني.

وصرح فتحى المزين المنسق العام بأن المشاركة فى يوم اليتيم واجب وطنى وإنساني وأنه يتمنى أن يحتفل بالأيتام طوال العام.

وأضاف أن فعاليات اليوم أضفت السعادة على الأطفال وعلى المشاركين فى اليوم ووجه الشكر لبنك الكساء على مد يد العون له لتوفير الملابس للأطفال.

الجدير بالذكر أن المؤسسة ستقوم بتكريم أسر الشهداء فى مؤتمر للاحتفال بأعياد الشرطة فى أبريل، تكريمًا للدم النبيل الذى أهدر فى سبيل تحرير سيناء الغالية.
مؤسسة «حلقة وصل» تقيم احتفالية للأيتام بمساعدة بنك الكساء
مؤسسة «حلقة وصل» تقيم احتفالية للأيتام بمساعدة بنك الكساء

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